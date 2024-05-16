Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Японские судоходные компании NYK Line (NYK), NYK Bulk & Projects Carriers (NBP) и Tsuneishi Shipbuilding совместно с британской Drax Group (Drax) подписали соглашение о создание к концу 2020-х годов первого в мире грузовой «биокорабля», который будет работать на топливе из древесных гранул (спрессованные опилки).

Древесные гранулы / © VisMedia

В результате японцы надеются создать новую транспортную технологию — бортовую топливную установку — газификатор для сжигания биомассы при высоких температурах с образованием окиси углерода, водорода и метана. Эти газы затем будут использоваться для питания генератора, который сможет приводить в движение судно.

Концепт первого в мире корабля, работающего на древесных гранулах / © NYK Line

Гранулы для топливной установки будут поставляться для корабля из отходов лесопереработки, импортируемых в основном из Северной Америки.

По оценкам специалистов, при выполнении рейса судна, работающего на биомассе, полученной из древесных гранул, сокращение выбросов углекислого газа может составить 22%.