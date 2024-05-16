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Глава «Роскосмоса» сообщил, когда начнется российско-китайская «экспансия» Луны

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов во время беседы с журналистами заявил, что после разработки и создания атомной электростанции, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах, начнется «экспансия» естественного спутника Земли.

Юрий Борисов / © РИА Новости. Автор: Павел Бедняков

«По плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года», — уточнил Борисов.

Он также отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина в космической сфере более глубокое и всестороннее, в то время как с американцами оно «практически свелось только к работе по Международной космической станции».

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о проекте по доставке и монтажу на лунной поверхности энергетической установки, которая обеспечит постоянное функционирование и работу будущей лунной станции.