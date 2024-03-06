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Россия и Китай собираются построить на Луне атомную электростанцию

Руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность строительства атомной электростанции на поверхности Луны в 2030-х годах.

Юрий Борисов / © ТАСС

«Сегодня серьезно рассматриваем проект, где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал Юрий Борисов во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Глава госкорпорации объяснил, что только за счет ядерной энергетики можно будет обеспечить постоянное функционирование и работу будущей лунной станции.

Интересно, что создание энергетической установки будет выполняться в автоматическом режиме — технологические решения, необходимые для миссии, по словам Борисова, практически готовы.

Стоит отметить, что на практике строительство АЭС в таком режиме пока не удавалось и на Земле, поэтому подобна операция на Луне, где пока проблемы и с простой автоматической посадкой, на практике может столкнуться с большими проблемами.