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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +545
Посты: 1425

Инженеры показали аппарат для изучения спутника Юпитера

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA представили зонд Europa Clipper для журналистов. Аппарат, который уже прошел большую часть предполетных испытаний, предназначен для изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан.

Сообщество
# Европа
# космос
# Юпитер
Зонд Europa Clipper / © NSF
Зонд Europa Clipper / © NSF

Europa Clipper должен будет определить основные характеристики подледного океана.

Зонд Europa Clipper / © NSF
Зонд Europa Clipper / © NSF

Запуск аппарата Europa Clipper к спутнику Юпитера планируется 10 октября 2024 года на ракете Falcon Heavy. Согласно расчетам зонд достигнет Юпитера в 2030 году.

Зонд Europa Clipper / © NSF
Зонд Europa Clipper / © NSF
Зонд Europa Clipper / © NSF
Зонд Europa Clipper / © NSF
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Jack Vosmerkin
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Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Jack Vosmerkin
8 часов назад
Александр, а ты соответсвенно путисвин? :)

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Andrey E
8 часов назад
Андрей, вы чего-то не догоняете: Falkon 9 сейчас лидер по числу успешных запусков всего 230, 1 неуспешный, 1 частично неуспешный ( спутник не вышел на

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Andrey E
8 часов назад
Голодный, вроде большой мальчик, а в сказочки веришь

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Simply chopper
8 часов назад
Ну да, ну да, здеть не мешки ворочать. В эти «Возможно уже к такому то году» еще кто то верит? Учитывая что и гарант здит как дышит, каждый раз когда

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