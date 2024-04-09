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Рейнджеры сфотографировали редкое животное в австралийской глубинке

Северный сумчатый крот (Notoryctes caurinus) обитает в безлюдных районах северо-западной части штата Западная Австралия и настолько редко встречается, что исследователи до сих пор не знают, сколько таких животных осталось на планете.

Северный сумчатый крот, замеченный в Большой Песчаной пустыне / © Kanyirninpa Jukurrpa Martu Rangers

Недавно местные рейнджеры во время работ в Большой Песчаной пустыне, расположенной примерно в 1500 километрах от города Перт, наткнулись на северного сумчатого крота. Удалось даже сделать его фото.

Северные сумчатые кроты по размеру не превосходят человеческую ладонь, имеют густой и мягкий волосяной покров, короткий конический хвост и лапы, похожие на ласты. Исследователи отмечают, что у этих животных отсутствуют глаза, так как большую часть жизни они проводят внутри песчаных дюн.

На сегодня науке крайне мало известно о северных сумчатых кротах: новое наблюдение стало вторым за последние полгода.