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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +513
Посты: 1142

Китай показал, как будут запускаться и возвращаться многоразовые космические ракеты

Информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай ускоряет разработку и производство двух новых моделей тяжелых ракет-носителей многоразового использования. Первые полеты запланированы на 2025 и 2026 годы.

Сообщество
# Китай
# космос
# технологии
Старт китайской ракеты / © Wang Jiangbo
Старт китайской ракеты / © Wang Jiangbo

Представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) считают, что создание многоразовых ракет имеет решающее значение для будущего освоения космоса. Такие носители отличаются экономичностью, высокой эффективностью и меньше вредят окружающей среде.

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# NASA
# SpaceX
# StarShip
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# Илон Маск
# космическая гонка
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# лингвистика
# орфоэпия
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