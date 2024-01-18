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Потепление может лишить бабочек пятен

Биологи из Великобритании сопоставили количество пятен почти у пяти тысяч бабочек вида воловий глаз с окружающей температурой.

Бабочка воловий глаз / © Wikimedia Commons

Ранее, по утверждению генетика Эдмунда Форда, считалось, чтоколичество и размер пятен у бабочек регулирует генетический полиморфизм — существованиенескольких генетических форм внутри одной популяции. Он разбирал это понятие напримере бабочки бархатница волоокая, или воловий глаз (Maniola jurtina),у которой встречались особи с разным количеством пятен на задних крыльях.

Дальнейшие исследования предлагали другие причины измененияколичества пятен: длительная засуха или прекращение выпаса скота, когда низкаятрава повышает температуру вблизи земли. Подобный эффект наблюдали у других бабочек: изменение температуры во время развития африканской бабочки-нимфалидырегулировало размер глазных пятен на их крыльях. Однако до недавнего времени никтоне мог точно утверждать, влияет ли окружающая среда на внешний вид бархатниц волооких.

Новая научная работа показала, что температурная разница наэтапе позднего личиночного развития или раннего окукливания меняет количествопятен на задних крыльях Maniola jurtina.

Эволюционно этот признак у бабочек может выполнять двефункции: отпугивать хищников, напоминаяим встречный взгляд, или управлять половым отбором — количество пятен делаетособь привлекательнее для спаривания.

Чтобы понять, как окружающая температура влияет наколичество пятен у бархатниц волооких, биологи проанализировали крылья у 4742 особей британского подвида M. jurtina insularis, собранных тремя людьми вконце 1980-х — начале 1990-х годов и в 2020-м. Затем исследователи определили шкалу,по которой оценивали крылья самок: отметили десять позиций, где могутнаходить пятна. Для большей точности проверкой занимался один наблюдатель,вооруженный линзой с десятикратным увеличением.

Система оценки пятен бабочки воловий глаз (Maniola jurtina) / © Sophie Mowbray et al.

После этого биологи взяли данные о ежедневной температуре за сезонполетов бабочек с 1 марта по 31 октября и соотнесли с периодом их раннегоокукливания. Они предположили, что тепло влияло на пятна бабочек за 35 дней до ихпоимки.

В результате исследования ученые выявили зависимость, прикоторой более высокая температура при развитии бабочки сокращает количествопятен: у самок, растущих при 11 градусах Цельсия, пятен было шесть, а у тех, что росли при 15 градусах, было три пятна. В прежних статьях эту двухкратную разницу приписывали сезоннойизменчивости.

Сейчас возможное объяснение такой корреляции состоит в том,что ускоренные темпы развития бабочки не дают полностью развить глазное пятнопри более высоких полевых температурах. Это позволяет предположить, что летнеепотепление сделает бабочек менее пятнистыми по всей Великобритании.