Цифровой поцелуй: как технологии переписывают язык любви

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. О том, во что может трансформироваться привычное нам действие под влиянием современных AI- и VR-технологий, рассказали ученые Пермского Политеха.

Поцелуи в качестве дружеской или романтической форм выражения любви существуют испокон веков. С течением времени, а также сменой этических норм, которые диктовали религия и социум, эта форма человеческого взаимодействия постоянно видоизменялась.

В античности они служили знаком покорности и уважения правителю, например, в Древнем Египте целовали ноги фараону. В средневековье церковь запрещала романтические прикосновения губ, но разрешала ритуальные лобзания, такие как приветственный поцелуй в щеку и целование икон. С наступлением Эпохи Просвещения поцелуи стали более интимными, но только наедине. В XIX веке фильм с первым экранным поцелуем вызвал скандал, а уже в XX под влиянием сексуальной революции романтические проявления любви перестали быть табуированными. Так трансформировалась культура поцелуев от древности до наших дней.

Теперь мы живем в эпоху искусственного интеллекта, и такой масштабный скачок в технологическом развитии, который наблюдается сегодня, не может не повлиять на нашу жизнь. Даже на столь эмоциональную, интимную ее часть. Возможно ли, что к середине 21 века поцелуи станут гибридом биологии и цифры?

— На данный момент не существует устройств, которые могли бы полностью передать ощущения от поцелуя. Однако есть технологии, которые пытаются имитировать или дополнить тактильные ощущения в контексте виртуальной и дополненной реальности. Устройства с тактильной обратной связью — перчатки или костюмы с вибромоторами и другими элементами, имитирующими прикосновения, – комментирует доцент кафедры Информационные технологии и автоматизированные системы, кандидат технических наук Даниил Курушин.

Первое устройство для симулирования поцелуев на расстоянии разработала аспирантка Лондонского городского университета Эмма Янн Чжан еще в 2016 году. Называется оно Kissenger. Внешне девайс походит на необычный громоздкий чехол для смартфона. В его нижней части размещены овальные силиконовые «губы». Принцип работы следующий: специальные подвижные датчики запоминают и передают на другое устройство движения губ пользователя, получатель, установив фирменное приложение и надев чехол на свой смартфон, получит точно такой поцелуй, который отправил ему адресат. С этого времени информационные технологии шагнули вперед. Устройства становятся сложнее и подключают воображение пользователей.

— Ведется разработка виртуальных историй или игр, где пользователи взаимодействуют через прикосновения, включая виртуальные поцелуи. Также определенную популярность приобретают «виртуальные партнеры» — сгенерированные нейросетью собеседники, способные имитировать широкий спектр возможностей, включая тактильные. Технологии haptic feedback (тактильная обратная связь) позволяют передавать ощущения пользователя. Это может быть применено для имитации легкого прикосновения или других тактильных ощущений. Существуют исследовательские проекты и стартапы, работающие над созданием более сложных систем тактильной обратной связи, включая имитацию поцелуев в виртуальной среде. Однако эти технологии все еще находятся в стадии разработки, – добавляет Даниил Курушин.

К таким анимационным и тактильным VR-устройствам можно отнести платформы вроде VRChat или Meta Horizon Worlds, где пользователи могут «целоваться» через предустановленные анимированные жесты аватаров, но без физических ощущений; Haptic-перчатки, которые симулируют прикосновения, и японский эксперимент – устройство с влажной мембраной, имитирующее ощущение чужих губ. А в будущем очки AR (типа Apple Vision Pro) смогут проецировать губы партнера в реальном пространстве, их будут совмещать с перчатками для тактильного контакта и «цифровыми феромонами» — искусственными запахами в VR.

Если говорить об исследованиях на стыке человеческих эмоциональных реакций и информационных технологий, то наука здесь не стоит на месте. Передовые устройства помогают ученым изучать человеческую физиологию, устанавливать взаимосвязь между раздражителем и эмоциональной реакцией.

— Современные исследования включают разработку систем, которые используют данные о физиологических реакциях пользователей (например, активность мозга) для более точного моделирования виртуальных прикосновений и других форм физического взаимодействия, – поясняет Даниил Курушин.

VR-технологии постепенно открывают новые возможности для общения на расстоянии, обучения и даже терапии. Они способствуют поддержанию и укреплению отношений пар, вынужденных временно находиться на расстоянии, дополняют лечение людей с социофобией и обучают детей и подростков с аутизмом интерпретации эмоций.

— VR-технологии могут быть полезными в определенных случаях. Сегодня они уже используются для психотерапии – позволяют в безопасной и контролируемой среде организовать взаимодействие со страхами, моделировать стрессовые ситуации и тренировать поведение в них, практиковать социальные навыки. Но все-таки сложно спрогнозировать реакции человека на погружение в виртуальную реальность. Не очень понятно, как оградить от травмирующего опыта при развитии сценария в дополненном пространстве. Также пока нет достоверной информации о том, что человек точно сможет перенести в реальный мир опыт, который приобрел в виртуальном. Есть еще и юридические вопросы, связанные с использованием подобных технологий. Например, какова доля ответственности терапевта в такой ситуации. Другой проблемой на сегодняшний день является дороговизна этой технологии, – делится старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ Юлия Неверова.

Этическая составляющая использования устройств с функцией виртуальной реальности пока находится под вопросом. Еще нет ни достаточных исследований, ни правовых рамок для их безопасного использования. Непонятно, как устранить риски манипуляции поведением, харассмента в метавселенных и формирования опасных моделей поведения.

— Этические аспекты применения VR-технологий касаются безопасного обращения с персональными данными клиентов. Также надо понимать, что подобные устройства еще не получили однозначного научного одобрения и не являются панацеей. Их необходимо использовать в сопровождении специалиста и комбинировать с традиционными методами. Важно, чтобы клиент был проинформирован обо всех особенностях подобной терапии и ее последствиях, — объясняет Юлия Неверова.

Будущее человеческих взаимоотношений во многом зависит от направления развития технологий. Мы уже можем передавать свои эмоции любимому человеку, вне зависимости от того, где он находится. Возможно, когда-нибудь следующий этап – виртуальные отношения и воображаемые поцелуи – перестанет быть просто сценарием научно-фантастического фильма.

— Любовь возникла задолго до появления человека, и половое поведение, схожее с нашим, демонстрируют различные приматы — как высшие человекообразные, так и «примитивные». Представители афарских австралопитеков уже демонстрировали моногамные отношения и заботу о детях. Возможно, они целовались, как и мы, а это было около четырех миллионов лет назад! Таким образом, поцелуи в нашем поведении существуют сотни веков. Конечно, сейчас можно использовать средства телекоммуникации, чтобы передать поцелуй на тысячи километров со скоростью света, но испытать такие же сильные эмоции при этом пока труднодостижимо, – считает Даниил Курушин.

Поцелуй всегда отражал эпоху — от ритуального жеста до цифрового эксперимента. Виртуальные человеческие взаимодействия — это не просто передовая разработка, а мощный инструмент, влияющий на психику, физику и даже биологию, который уже вывел отношения на новый уровень.

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ПНИПУ 1158 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.