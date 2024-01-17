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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +699
Посты: 1367

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

NASA планирует в следующем десятилетии построить базу на Луне, а затем предполагается, что астронавты полетят на Марс, чтобы основать там первый аванпост. Чтобы людям было проще освоиться на новом месте, понадобится целая экосистема, в составе которой должны быть и животные, но какие?

Сообщество
# животные
# космос
# Марс
Иллюстрация марсианской базы /  © Getty Images
Иллюстрация марсианской базы /  © Getty Images

Астробиолог из Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвид Кэтлинг считает, что живые экосистемы на Луне и Марсе пока относятся к области научной фантастики и не выступают предметом научных исследований. Тем не менее существуют предположения о том, какие именно животные могут первыми заселить лунные и марсианские базы.

Самая главная проблема для питомцев будет заключаться в силе тяжести, отметил планетолог из NASA Кристофер Маккей. На Луне сила тяжести составляет 1/6 земной, а на Марсе — 1/3. Таким образом, низкая сила тяжести может негативно повлиять на рост мышц и костей, а потому животные не смогут нормально стоять и ходить.

С учетом этого лучше всего для заселения Марса или Луны подойдут маленькие животные: например, мыши, жители морских глубин (ракообразные и рыбы), а также насекомые.

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