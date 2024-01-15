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Компания Axiom Space показала новые версии скафандров для высадки на Луну

В социальной сети Х появились снимки белых версий скафандров Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Американская компания Axiom Space разрабатывает их для астронавтов, которые должны высадиться на Луну в 2026 году, во время миссии «Артемида III».

Скафандры для Луны / © Axiom Space

Костюм AxEMU создали на основе конструкции скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) с применением технологий next-gen. Его можно подогнать под фигуру почти любого астронавта.

В производстве AxEMU использовали инновационные мягкие и твердые соединения для увеличения диапазона движений, чтобы людям было легче передвигаться по Луне и выполнять больше различных движений на ее поверхности.

Скафандры для Луны / © Axiom Space

Новые технологии обеспечивают повышенную безопасность и надежность, чтобы скафандр выдерживал контакт с лунной пылью. Костюм разработали с учетом длительного использования и эксплуатации на орбите и поверхности естественного спутника Земли.

Скафандры для Луны / © Axiom Space