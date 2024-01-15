  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +695
Посты: 1364

Компания Axiom Space показала новые версии скафандров для высадки на Луну

В социальной сети Х появились снимки белых версий скафандров Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Американская компания Axiom Space разрабатывает их для астронавтов, которые должны высадиться на Луну в 2026 году, во время миссии «Артемида III».

Сообщество
# Artemis
# Axiom
# Артемида III
# высадка на Луну
# космос
# Луна
# скафандры
Скафандры для Луны / © Axiom Space
Скафандры для Луны / © Axiom Space

Костюм AxEMU создали на основе конструкции скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) с применением технологий next-gen. Его можно подогнать под фигуру почти любого астронавта.

В производстве AxEMU использовали инновационные мягкие и твердые соединения для увеличения диапазона движений, чтобы людям было легче передвигаться по Луне и выполнять больше различных движений на ее поверхности.

Скафандры для Луны / © Axiom Space
Скафандры для Луны / © Axiom Space

Новые технологии обеспечивают повышенную безопасность и надежность, чтобы скафандр выдерживал контакт с лунной пылью. Костюм разработали с учетом длительного использования и эксплуатации на орбите и поверхности естественного спутника Земли.

Скафандры для Луны / © Axiom Space
Скафандры для Луны / © Axiom Space
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
500
Теория игр — что это? Основные положения и актуальные примеры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Янв
400
Животный мир Алтая
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Титан — удивительный спутник Сатурна
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Баллистики — штурманы открытого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Янв
600
Синдром эмоционального выгорания
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Слоны Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:28
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
Вчера, 11:26
Кирилл Отавин

Как NASA собирается уничтожить МКС

Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Выбор редакции
4 часа назад
ПНИПУ

В ПНИПУ узнали, как продлить жизнь машинного масла

Жидкие смазочные материалы в процессе эксплуатации оборудования «стареют» под влиянием разных температур и процессов. В зоне трения возникает «масляное голодание» — недостаточное количество смазки. Из-за этого узлы начинают изнашиваться и могут достичь критичного состояния. Для повышения долговечности механического оборудования масла важно вовремя менять, но при этом не слишком часто, чтобы не увеличивать экономические издержки. Для этого необходим периодический контроль состояния смазки. Ученые ПНИПУ определили, как температура масла и окружающей среды влияет на его свойства. Это позволит давать более точные рекомендации о сроках замены.

ПНИПУ
# вязкость
# масло
# оборудование
# смазка
# трение
Позавчера, 10:28
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
11 января
ТюмГУ

Биологи изучили паразитов рыб в реках России

Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.

ТюмГУ
# азигии
# паразиты
# реки
# рыбы
# черви
Вчера, 11:26
Кирилл Отавин

Как NASA собирается уничтожить МКС

Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В ТюмГУ изучили обстоятельства увольнения самого талантливого губернатора Тобольской губернии

    2 часа назад

  2. В ПНИПУ узнали, как продлить жизнь машинного масла

    4 часа назад

  3. Как NASA собирается уничтожить МКС

    Вчера, 11:26

  4. Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

    Позавчера, 10:28
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

Вчера, 11:26

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 минута назад
Так и просится дискуссия про лучшее в мире советское образование и жертв ЕГЭ вместо поднадоевших уже котлеточек и очередей 😂

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Подрыв Устоев
2 минуты назад
Элла Дубинская, Книги есть - так что ж мы ими не пользуемся или только читать и писать способны а вот с воплотить кишка тонка - закроем глаза и строим

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Иван Колупаев
5 минут назад
Охо-хо... Ну и к чему вот эта вся отсебятина про 100000000000 раз в стиле Березина? Из оригинала статьи ничего такого не следует. Разумеется батареи можно

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Frosterus Frosterus
8 минут назад
e. evgen, Соглашусь. И по мимо этого, фильм не смотрел, но точно знаю, что эта зона, не автономна. У неё 100% зависимость от поставок из вне. Стало бы

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Подрыв Устоев
12 минут назад
John Doe, За что обидно , за то что не можем сделать лучше чем они ? Значит должны обижаться сами на себя .

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Frosterus Frosterus
14 минут назад
Lubov BlackSea, С чего вы взяли, что из Саранска, а не с Чернигова например?

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Игорь Коняшов
31 минута назад
Игорь Рыбалко, Нефть все кончается последние 60 лет) И все никак не кончится)Удивительно) Разведанные запасы остаются по-прежнему на уровне 40-50

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Игорь Коняшов
33 минуты назад
Николай Овчинников, Да и вообще, Нью Васюки достаточно давняя идея...))Ей уже свыше 80 лет. Но люди до сих пор ведутся)

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Vladimir Lukianov
35 минут назад
В журнале «Сайентифик америкэн» приводятся слова социолога Родни Старка, который сказал: «На протяжении 200 лет нам внушали, что, если хочешь быть

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Даниил Касаткин
42 минуты назад
Ужас. Лучше перечитать всего Стивена Кинга, чем смотреть фильм от тарковского. Так хотя бы мозг не через слюну выйдет, капающую от скуки, а вместе с

Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского 

Николай Овчинников
43 минуты назад
Получится большая экономия на совмещённых стенах, коммуникациях, электроэнергии (т.к. планируется ставить солнечные панели), транспорте

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
47 минут назад
А вы их вообще проверяете в редакции на предмет неточностей и ошибок?

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Потапов Сергей
53 минуты назад
Владислав Светайло, внизу минусы

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Кирпань Николай
53 минуты назад
Alex D., кажется, когда я читал статью, там этого не было... ну или я чудным образом это пропустил.

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Владислав Светайло
60 минут назад
Как интересно. На батарейке два контакта - плюс и... плюс. Этокакэто?

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Игорь Коняшов
1 час назад
Affidavit Donda, Зато была уверенность в завтрашнем ДНЕ) И вера в счастливое будущее)

Россияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенкаРоссияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенка

Иван Колупаев
1 час назад
Все-таки буковка "V" в оригинале статьи означает отнюдь не ватты 🙄 Для обозначения мощности используется буковка "W". Да и напряжение измеряется в

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Николай Цыгикало
1 час назад
Для Колумбии с Орлом потребовалась третья ступень Сатурна-5. Не думаю, что тащить морально и физически устаревшую технику прогресс. Тем более нет

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Редакция Naked Science
1 час назад
Игорь Коняшов, в этом разделе материалы от читателей.

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Игорь Коняшов
1 час назад
100 микроватт) Для смартфона))) Да, воистину достойно журналиста))

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфоновКитайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно