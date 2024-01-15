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Компания Axiom Space показала новые версии скафандров для высадки на Луну
В социальной сети Х появились снимки белых версий скафандров Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Американская компания Axiom Space разрабатывает их для астронавтов, которые должны высадиться на Луну в 2026 году, во время миссии «Артемида III».
Костюм AxEMU создали на основе конструкции скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) с применением технологий next-gen. Его можно подогнать под фигуру почти любого астронавта.
В производстве AxEMU использовали инновационные мягкие и твердые соединения для увеличения диапазона движений, чтобы людям было легче передвигаться по Луне и выполнять больше различных движений на ее поверхности.
Новые технологии обеспечивают повышенную безопасность и надежность, чтобы скафандр выдерживал контакт с лунной пылью. Костюм разработали с учетом длительного использования и эксплуатации на орбите и поверхности естественного спутника Земли.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Жидкие смазочные материалы в процессе эксплуатации оборудования «стареют» под влиянием разных температур и процессов. В зоне трения возникает «масляное голодание» — недостаточное количество смазки. Из-за этого узлы начинают изнашиваться и могут достичь критичного состояния. Для повышения долговечности механического оборудования масла важно вовремя менять, но при этом не слишком часто, чтобы не увеличивать экономические издержки. Для этого необходим периодический контроль состояния смазки. Ученые ПНИПУ определили, как температура масла и окружающей среды влияет на его свойства. Это позволит давать более точные рекомендации о сроках замены.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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