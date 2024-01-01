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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +467
Посты: 1074

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

Агентство развития территории Neom опубликовало новые рендеры трех башен проекта Epicon. Он будет состоять из трех небоскребов, внутри которых разместятся роскошные отели с ресторанами.

Сообщество
# рендеры
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
Башни Epicon / © Neom
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# искусственный интеллект
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# машинное обучение
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Grt svt
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