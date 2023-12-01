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Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Владелец социальной сети X Илон Маск во время недавнего интервью на телеканале CNBC послал «к черту» рекламодателей, покидающих платформу из-за якобы его антисемитизма. Теперь аналитики поставили «диагноз» миллиардеру.

Илон Маск / © Getty Images

Несколько исследователей-аналитиков заявили, что не могут припомнить случая, когда руководитель публично выругался бы в адрес своих клиентов. По их словам, работа генерального директора — заключениие сделок, а не в сжигание мостов.

Профессор менеджмента Уортонской школы Пенсильванского университета (США) Питер Каппелли считает, что Маск хочет видеть себя рок-звездой, а не бизнесменом, которому необходимо учитывать мнение многих клиентов.