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Маск послал «к черту» рекламодателей соцсети Х

Во время интервью на телеканале CNBC Илон Маск, владелец социальной сети X (ранее Twitter), высказал все, что он думает о рекламодателях, покидающих платформу из-за якобы его антисемитизма.

Илон Маск во время интервью / © CNBC

Когда ведущий спросил Маска о его отношении к критике Х, тот в прямом эфире заявил:

«К чему приведет этот рекламный бойкот, так это к тому, что он убьет компанию. Хорошо, не рекламируйте ничего. Меня кто-то пытается шантажировать? Шантажировать деньгами? Иди к черту, это ясно? Боб (генеральный директор корпорации Disney Боб Айгер. — Прим. ред.), ты в зале? Я чувствую, что да. Иди к черту».

Речь шла, в частности, о таких корпорациях, как IBM, Apple, Disney, а также кинокомпаниях Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.

В середине ноября Илон Маск лайкнул пост, автор которого заявил, что «еврейские общины пропагандируют именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них».

СМИ обвинили миллиардера в антисемитизме, а рекламодатели начали расторгать контракты.

© CNBC