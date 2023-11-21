Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск сообщил, когда может состояться третье испытание Starship

Компания SpaceX 18 ноября провела второй испытательный запуск транспортной системы Starship. Хотя Starship успешно стартовал и преодолел этап разделения ступеней, полет завершился аварией. Tем не менее третья попытка не за горами.

Второй испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

«Летное оборудование для Starship Flight 3 должно быть готово к запуску через три-четыре недели. В ангаре Highbay (как видно с шоссе) находятся сразу три корабля на завершающей стадии производства», — ответил Илон Макс на вопрос одного из пользователей социальной сети Х о том, каковы возможные сроки запуска с точки зрения технической готовности.

Однако, помимо этого, компания должна будет провести расследование всех моментов второго испытательного полета под непосредственным контролем Федерального управления гражданской авиации США.