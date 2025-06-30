Купаться запрещено: какие инфекции можно подхватить в водоеме

С наступлением летней жары так и тянет окунуться в прохладную воду реки или озера. И такое решение может быть небезопасным! Эксперты Пермского Политеха рассказали, от чего водоемы становятся мутными и грязными, почему нельзя купаться рядом с утками и мостами, что находят в запрещенных для отдыха местах, какие инфекции можно подхватить и как не заболеть после купания.

От химии до пластика

Реки, важнейшие артерии планеты, страдают от загрязнений различного происхождения: как естественных, во время паводков и наводнений, так и антропогенных. Основными источниками последних являются недостаточно очищенные или неочищенные сточные воды. Кроме того, дождевые и талые воды несут в водоемы частицы песка, соли (противогололедные реагенты), резиновая крошка, нефтепродукты, фосфаты, тяжелые металлы. Высокая концентрация этих веществ увеличивает мутность, снижает проникновение света, что негативно влияет на водные растения и, как следствие, на всю экосистему.

– Загрязнение питательными веществами, в частности азотом и фосфором, поступающими с сельскохозяйственных угодий и из стоков, приводит к массовому размножению водорослей и цианобактерий, что вызывает не только ухудшение эстетического вида водоемов, но и серьезные экологические последствия. Цветение воды затеняет растения, ограничивая их фотосинтез, и приводит к образованию «мертвых зон» с низким содержанием кислорода, где не может выжить большинство беспозвоночных и рыб. Кроме того, некоторые цианобактерии производят токсины, которые представляют опасность для здоровья человека и животных, – объясняет Лариса Рудакова, заведующая кафедрой охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук.

Загрязнение водных экосистем также провоцируют добыча полезных ископаемых, несанкционированные свалки вблизи водоемов и неэффективная утилизация отходов. Несмотря на природоохранное законодательство, предприятия все еще незаконно сбрасывают химикаты, нанося непоправимый вред водным экосистемам.

Самые опасные места для купания

Если в жаркий день у водоема нет отдыхающих, стоит задуматься: возможно, в пруду, реке или озере официально запрещено купаться. Поэтому, планируя поездку на пляж, нужно заранее посмотреть на сайте регионального Роспотребнадзора проверенные и разрешенные места. И, конечно, никогда не игнорируйте запрещающие знаки – их устанавливают, когда риск реальный.

– Лучше избегать купания в стоячих водоемах – озерах и прудах, особенно если вода мутная, с неприятным запахом тины, химикатов или гнили. Наличие пленки, масляных разводов, необычной пены – явные признаки загрязнения. Кроме того, следует воздержаться от купания в местах обитания водоплавающих животных, таких как утки, выдры, ондатры или бобры, поскольку они могут быть переносчиками паразитов, – говорит Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

Даже если вода кажется чистой, опасность может скрываться под ногами. Вязкий ил, глубокие ямы, острые камни и коряги – все это угрожает травмами. Крутые или скользкие берега затрудняют выход из воды, а небольшой водоворот способен затянуть человека под воду. Особенно коварны такие участки в реках с сильным течением, у мостов и плотин. Попав в воронку, важно сохранять спокойствие: двигаться нужно по течению, постепенно смещаясь к краю, избегая сопротивления, которое приводит к потере сил.

Запрещено находиться на воде рядом с гидроэлектростанциями. Их шлюзы создают мощные подводные течения, которые могут затянуть даже опытного пловца. Купаться в таких местах смертельно опасно – поток работает как гигантский насос, и выбраться из него практически невозможно.

Патогены и вредные вещества

В водоемах, признанных небезопасными для купания, часто обнаруживается тревожный набор. Микробиологические исследования выявляют присутствие патогенных бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и шигелла, указывающих на фекальное загрязнение, часто связанное с утечками из канализационных систем, несанкционированными сбросами или поверхностным стоком с сельскохозяйственных угодий.

– Вирусологические анализы нередко выявляют наличие норовируса, ротавируса и вируса гепатита А. Паразитологические исследования могут выявить лямблии и криптоспоридии, устойчивые к хлорированию и вызывающие стойкие желудочно-кишечные расстройства, – поясняет Сергей Солодников.

Химический анализ жидкости в местах, запрещенных для купания, часто выявляет превышение допустимых концентраций тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий, попадающих в воду из промышленных стоков или заброшенных промышленных объектов. Также обнаруживаются токсичные органические соединения, в том числе пестициды, гербициды и стойкие органические загрязнители, такие как полихлорированные бифенилы, представляющие опасность из-за их способности накапливаться в пищевых цепочках.

Отравление и сыпь: какие инфекции можно подхватить в водоеме?

Купание в загрязненных источниках чревато риском заражения различными инфекциями. Кожные – одни из самых распространенных. Бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa, могут вызывать дерматит купальщика, характеризующийся зудящими высыпаниями. Грибковые инфекции, например, стригущий лишай, также могут передаваться через загрязненную воду.

Желудочно-кишечные инфекции вызываются бактериями (кишечная палочка, сальмонелла, шигелла), вирусами (норовирус, ротавирус, гепатит А) и паразитами (лямблии, криптоспоридии). Попадая в организм с водой, они вызывают диарею, рвоту, боли в животе и лихорадку. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

Ушные инфекции (наружный отит) часто вызываются бактериями родов моракселла, ацинетобактер, клебсиелла, синегнойная палочка, попадающими в ухо во время плавания. Они проявляются болью, зудом и выделениями из уха.

– Реже встречаются более серьезные инфекции, такие как лептоспироз, вызываемый бактериями Leptospira, которые проникают в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки и могут вызывать лихорадку, головную боль, мышечные боли и спазмы, – рассказывает Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

При проглатывании цветущей воды с цианобактериями могут возникнуть тошнота, рвота, диарея, головная боль, мышечные боли и, в редких случаях, поражение печени и нервной системы. Некоторые цианотоксины могут вызывать раздражение кожи при контакте с водой.

Морская вода убивает все микробы?

В соленой воде бактерии, безусловно, есть, но их состав и количество могут отличаться от пресноводных источников.

– Высокая соленость создает специфическую среду, благоприятную для галофильных (солелюбивых) бактерий. Хотя многие патогенные микроорганизмы хуже выживают в соленой воде, некоторые виды, такие как Vibrio vulnificus, процветают в теплых прибрежных участках и могут вызывать серьезные инфекции, в частности вибриоз, который проявляется в виде кожных заболеваний, возникающих при попадании бактерии в открытые раны, а также гастроэнтерита при употреблении зараженных морепродуктов или заглатывании жидкости, – отмечает эксперт Пермского Политеха.

Как не заболеть после купания?

– Чтобы отдых на пляже был безопасным, помните о простых мерах предосторожности. Плавайте только в специально отведенных местах, где качество контролируется специалистами Роспотребнадзора. При наличии ран или царапин лучше остаться на берегу, чтобы избежать попадания инфекции. Душ с мылом после купания поможет смыть с кожи все, что может вызвать раздражение или болезнь. Особое внимание — детям. Их иммунитет еще формируется, поэтому следите, чтобы они не пили грязную воду и не набирали ее в рот во время игр, – комментирует Сергей Солодников.

Обращайте внимание на наличие спасателей и инфраструктуры, обеспечивающих комфортный и безопасный отдых.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1152 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.