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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +640
Посты: 1604

Китай показал оружие, способное вызывать массовое отключение электроэнергии в зоне поражения

Центральное телевидение Китая со ссылкой на разработку специалистов аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) представило анимацию с демонстрацией нового оружия. Оно способно выводить из строя электростанции, линии электропередач и вызывать полное отключение электроэнергии на площади 10 тысяч квадратных метров.

Сообщество
# Китай
# оружие
# электроэнергия
Выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов / © CCTV
Выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов / © CCTV

На кадрах мобильная пусковая установка запускает снаряд на дальность до 290 километров. При его подрыве происходит выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются при контакте с поверхностью, рассеивая тонкие химически обработанные углеродные нити, что провоцирует короткое замыкание в высоковольтной энергетической инфраструктуре.

© CCTV

Подробностей о названии и типе вооружения не приводится. Газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов написала, что речь идет о графитовой бомбе или ракете. Однако неизвестно, в какой стадии разработки находятся такие боеприпасы и стоят ли они на вооружении китайской армии.

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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
42 секунды назад
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Не проще ли хлопнуть такую подстанцию обычным фугасным боеприпасом? Без этих излишних усложнений.
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