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Турция впервые приняла на вооружение беспилотные истребители Kizilelma

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar заявил о важном достижении в истории авиации: первые три беспилотных боевых самолета Bayraktar Kizilelma пополнили парк турецких сил безопасности после завершения приемочных испытаний. В компании называют это событие первым в мире случаем официального принятия на вооружение беспилотного «истребителя».

Беспилотный истребитель Kizilelma / © Baykar Technologies

Это важный этап развития программы, которая прошла путь от первой презентации в 2021 году до летных испытаний, интеграции вооружения и, наконец, принятия аппаратов военными. По данным Baykar, к настоящему времени в рамках проекта выполнено около 600 испытательных и учебных полетов.

Однако значение Kizilelma не ограничивается вопросом о том, действительно ли он стал первым аппаратом такого класса в мире.

Беспилотник относится к формирующейся категории боевых летательных аппаратов, которые все сложнее описывать традиционным термином беспилотный боевой летательный аппарат.

В отличие от обычных ударных беспилотников, Kizilelma изначально проектировался для выполнения задач, характерных для истребительной авиации, в том числе ведения воздушного боя. Появление такого аппарата совпало с активизацией аналогичных разработок в США, Китае, России, Австралии и европейских странах. Их цель — создание беспилотных самолетов истребительного типа, способных действовать в сложной боевой обстановке, в том числе совместно с пилотируемыми истребителями.

Kizilelma изначально разрабатывался по концепту, заметно отличающемуся от подходов, применяемых при создании большинства боевых летательных аппаратов. По заявлениям разработчика, в перспективных модификациях аппарат сможет развивать сверхзвуковую скорость. Его конструкция ориентирована на выполнение задач, которые традиционно возлагаются на пилотируемые истребители. В частности, беспилотник должен дополнить турецкий перспективный пилотируемый истребитель следующего поколения TF Kaan. При проектировании Kizilelma предусмотрены отдельные решения для снижения радиолокационной заметности, однако малозаметность не являлась главным приоритетом разработчиков. Кроме того, Baykar работает над палубной модификацией беспилотника, которая сможет базироваться на кораблях с короткой взлётной палубой.

Независимо от того, подтвердится ли при более детальном рассмотрении заявление Baykar о мировом первенстве, поступление Kizilelma на вооружение турецких силовых структур представляет собой важный этап развития беспилотной боевой авиации. Этот аппарат символизирует отход от традиционного концепта беспилотников как платформ, предназначенных преимущественно для длительного наблюдения, разведки и нанесения ударов по наземным целям. На смену ей приходят системы, способные выполнять одни из наиболее сложных задач современной воздушной войны.

Пока трудно сказать, станет ли Kizilelma полноценным самостоятельным беспилотным истребителем, будет ли выполнять роль ведомого для TF Kaan или сможет сочетать обе функции. Однако в ближайшие годы работы по реализации этих планов, несомненно, ускорятся. Особенно теперь, когда программа сможет накапливать практический опыт эксплуатации аппаратов в составе действующих турецких вооруженных сил.

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