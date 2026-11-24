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Рейтинг стран по скорости мобильного интернета в 2026 году

Самые быстрые мобильные сети в мире работают в странах, которые могут показаться неожиданными. Несколько государств Ближнего Востока опережают по скорости мобильного интернета такие крупные экономики, как США, Китай и Япония.

Рейтинг стран по скорости мобильного интернета в 2026 году / © Visual Capitalist

На инфографике сравнивается медианная скорость загрузки данных в мобильных сетях в 100 странах и территориях. Данные взяты из глобального индекса Speedtest Global Index компании Ookla за сентябрь 2026 года.

Первое место в мировом рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты: медианная скорость мобильной загрузки данных здесь достигает 681,1 мегабита в секунду. Это более чем на 150 мегабит в секунду превышает показатель Катара, занявшего второе место (526,4 мегабита в секунду). Третью строчку занимает Кувейт с результатом 410,8 мегабита в секунду. Таким образом, первые три позиции целиком достались странам Персидского залива.

Пять из десяти лидеров рейтинга представляют Ближний Восток. В их число также вошли Бахрейн (241,4 мегабита в секунду) и Саудовская Аравия (222,3 мегабита в секунду).

По оценке Ookla, высокие показатели 5G в трех ведущих странах объясняются наличием значительного радиочастотного ресурса, широким покрытием сетей и конкуренцией между операторами. Чем больше доступный частотный спектр, тем выше пропускная способность сетей и тем больше данных они могут передавать. А широкое покрытие позволяет обеспечить высокую скорость соединения на большей территории.

Среди стран, не входящих в регион Персидского залива, наиболее высокие результаты показали Германия (299,8 мегабита в секунду), Бразилия (274,4 мегабита в секунду) и Южная Корея (244,2 мегабита в секунду).

Особенно выделяется Бразилия, занявшая пятое место в мировом рейтинге с результатом 274,4 мегабита в секунду. Она опередила Южную Корею и США. Медианная скорость мобильного интернета в стране более чем втрое превышает показатель Чили (80,8 мегабита в секунду) и почти в четыре раза — Аргентины (68,3 мегабита в секунду). Такие результаты во многом связаны с выделением значительных полос частот в диапазоне 3,5 ГГц и масштабным развертыванием сетей 5G по всей стране.

Замыкают первую десятку Вьетнам (230,3 мегабита в секунду) и Болгария (206,5 мегабита в секунду). Последняя опережает все страны Западной Европы, за исключением Германии.

США расположились непосредственно за пределами первой десятки — на 11-м месте с результатом 190,6 мегабита в секунду. Это значительно выше общемировой медианы, составляющей 110,4 мегабита в секунду. При этом Соединенные Штаты опережают такие крупные экономики, как Китай (170,1 мегабита в секунду), Франция (140,9 мегабита в секунду) и Австралия (123,4 мегабита в секунду).

Несколько развитых стран, напротив, не дотягивают до среднемирового показателя. Среди них Канада (87,3 мегабита в секунду), Италия (87,1 мегабита в секунду) и Великобритания (78,6 мегабита в секунду). Особенно неожиданным выглядит результат Японии: несмотря на репутацию одного из мировых лидеров технологических инноваций, страна занимает лишь 71-е место со средней медианной скоростью мобильной загрузки 67,6 мегабита в секунду.

В то же время быстрорастущие рынки, такие как Индия (126,9 мегабита в секунду), а также небольшие европейские государства — Северная Македония (174,2 мегабита в секунду) и Сербия (158,4 мегабита в секунду) — опережают перечисленные страны. Это показывает, что высокий уровень национального благосостояния сам по себе еще не гарантирует высокой скорости мобильного интернета.

Интересно, что даже страна, занявшая последнее место в рейтинге, преодолевает распространенный ориентир для повседневного использования сети. Медианная скорость мобильного интернета в Ливии составляет 19,9 мегабита в секунду — это выше 15 мегабита в секунду, которые рекомендуются для просмотра видео в разрешении 4K.

Что касается России, то здесь ситуация довольно не однозначная. По данным Digital 2026, медианная скорость мобильного интернета в нашей стране составляет около 37 мегабит в секунду. С другой стороны, согласно исследованию Vigo на платформе Merilo, уровень скорости для большинства пользователей в России составил 65,56 мегабита в секунду по состоянию на первый квартал текущего года. По данным TelecomDaily, в городах-миллионниках с 5G фиксируются гораздо более высокие скорости. Например, в Москве в октябре 2026 года она составляла — 629,2 мегабита в секунду, что превышает показатель Катара, который в рейтинге Speedtest Global Index компании Ookla занял второе место.

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