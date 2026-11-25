По глазам можно заметить не только то, куда смотрит человек, но и какую информацию он пытается скрыть. Эксперимент психологов показал: старания обмануть собеседника не всегда позволяют контролировать непроизвольные реакции глаз.

Способность распознавать ложь остается сложной задачей даже в специально организованных условиях. Один из подходов к ее решению — тест на скрываемую информацию: человеку показывают изображения или задают вопросы, связанные с тем, что ему известно, затем отслеживают физиологические реакции. Если среди нейтральных стимулов появляется знакомый, он может вызвать непроизвольную реакцию.

Психологи из Ульмского Университета в Германии проверили, удастся ли заметить такие признаки обмана не только при взаимодействии с компьютером, но и в разговоре с другим человеком. Статью об этом опубликовали в журнале PLOS One.

В эксперименте участвовали 37 добровольцев — 21 женщина и 16 мужчин, cредний возраст которых составил 34,8 года. Добровольцев просили представить, что они играют с менталистом, который пытается угадать их выбор. Сначала на экране появлялись шесть карт с цифрами от одного до шести. Нужно было выбрать одну из них и запомнить. Потом исследователи предлагали три сценария: честно раскрыть выбор, скрыть его или убедить наблюдателя, что была выбрана другая карта.

Роль менталиста играл человек, сидевший напротив участника. Он не знал, какую карту тот выбрал и какой стратегии должен следовать.

Во время первого этапа добровольцы не могли рассказать о своем выборе словами или жестами: им нужно было передать информацию только взглядом. Карты по очереди показывали на экране по пять секунд, а специальные очки с системой отслеживания движений глаз регистрировали размер зрачков, частоту моргания и особенности фиксации взгляда. Весь эксперимент длился около получаса. После обработки записей в анализ вошли данные 36 человек.

Как выяснилось, выбранная карта провоцировала более сильное расширение зрачков, чем остальные, даже когда участник пытался скрыть ее или выдать за другую: человек мог контролировать то, что сообщал собеседнику, но его глаза все равно реагировали на знакомое изображение. Авторы статьи объяснили это ориентировочной реакцией — непроизвольным откликом на значимый стимул. В описываемом случае таким стимулом выступала карта, которую участник заранее выбрал и запомнил.

Другие особенности движений глаз менялись в зависимости от попытки скрыть информацию. Когда испытуемые старались не выдать выбранную карту, они реже переводили взгляд с одного объекта на другой, но дольше задерживали его на каждом из них. Кроме того, люди реже моргали. Психологи связали эти изменения с подавлением физиологических реакций: пытаясь не раскрыть свою осведомленность, человек словно ограничивал активность взгляда.

Вторая часть эксперимента была устроена иначе. Менталист задавал участникам вопросы о выбранной карте, на которые надо было отвечать только «да» или «нет». В сценариях сокрытия и подмены выбора добровольцы должны были давать ложные ответы. В этой ситуации движения глаз уже не позволяли надежно отличить правду от обмана. Зато участники дольше обдумывали ответы: при попытке скрыть выбор время реакции в среднем составляло 2134 миллисекунды, при подмене — 1930 миллисекунд. Для сравнения, при честных ответах оно равнялось 1112 миллисекундам.

Таким образом, признаки сокрытия информации зависели от того, как именно человек взаимодействовал с собеседником. Когда участники молча смотрели на карты, их выдавали реакции зрачков и некоторые особенности движений глаз. При устном ответе более заметным признаком становилась задержка перед ним.

Авторы научной работы предположили, что попытка скрыть известную информацию требует дополнительных умственных усилий, а подавление привычных реакций взгляда может менять характер фиксаций и моргания. Конечно, этот небольшой эксперимент пока не позволяет считать движения глаз универсальным способом распознавания лжи, ведь и сама ситуация была лабораторной: добровольцам заранее объясняли, когда нужно обманывать, и им не грозило реальное разоблачение.

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