Жару в подростковом возрасте связали с проблемной эякуляцией в будущем

Температура окружающей среды в период взросления может сказываться на здоровье в дальнейшем, но оценить последствия бывает непросто: на организм также влияют наследственность и образ жизни. Недавно медикам удалось обнаружить связь между климатическими условиями в подростковые годы и одним из показателей сексуального здоровья уже взрослых мужчин.

Подростковый возраст — период важных изменений, в том числе созревания репродуктивной системы. Ученые уже находили связь между воздействием неблагоприятных факторов среды в эти годы и последующим состоянием сексуального здоровья. Но возможные долгосрочные последствия жары и резких перепадов между дневной и ночной температурой для мужчин оставались малоизученными. Этим вопросом занялись медики из Уханьского и Пекинского университетов (Китай). О результатах они рассказали в журнале Frontiers in Reproductive Health.

Авторы исследования анализировали данные 5039 женатых мужчин 20-40 лет из разных провинций КНР. В 2023 году участники заполнили анонимную онлайн-анкету, в которой среди прочего оценили свое сексуальное здоровье, в том числе эрекцию и эякуляцию. Ученые сопоставили эти ответы с расчетными показателями температуры, которой мужчины могли подвергаться в возрасте от 10 до 19 лет. Отдельно рассматривали ранний (10-14 лет) и поздний (15-19 лет) подростковый период.

Главный результат проявился в данных о раннем подростковом возрасте. Мужчины, которые, по расчетам, подвергались воздействию экстремальной жары с 10 до 14 лет, в зрелости набирали в среднем на 0,67 балла больше по шкале PEDT (указывает на вероятность преждевременной эякуляции), чем участники из группы с умеренной температурой. Разница была статистически значимой.

Еще одна закономерность касалась разницы между максимальной и минимальной температурой за один день. У мужчин, которые на протяжении всего подросткового периода переживали наиболее высокие перепады суточной температуры, оценка преждевременного семяизвержения в среднем была на 0,75 пункта выше, чем у участников с наименьшими перепадами.

Однако исследователи не обнаружили статистически значимой связи температуры или ее суточных перепадов в подростковом возрасте с эрекцией. Иными словами, результаты не указывают на общую связь между жарой в юности и всеми возможными сексуальными нарушениями у мужчин.

Почему температурные условия коррелировали именно с показателями эякуляции, можно лишь предполагать. Медики напомнили, что преждевременное семяизвержение связывают, в частности, с повышенной активностью симпатической нервной системы, участвующей в реакции организма на стресс. В подростковом возрасте продолжают развиваться нервные цепи, связанные с сексуальным поведением. Вероятно, экстремальная жара и выраженные температурные колебания стали дополнительными стрессовыми факторами. Но поскольку у участников не измеряли гормональные показатели, не оценивали особенности полового созревания и работу вегетативной нервной системы, это объяснение остается гипотезой.

Медики назвали свои результаты предварительными. Для перепроверки понадобятся длительные наблюдения за людьми с точной информацией об их месте жительства и окружающей среде на разных этапах жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.