Чтобы новое действие стало привычным, мало просто решить выполнять его регулярно. Со временем оно должно начать требовать все меньше сознательных усилий — и, как показало новое исследование, этот процесс связан с количеством повторений.

Привычки помогают закрепить поведение в повседневной жизни: человек может регулярно заниматься спортом, читать перед сном или придерживаться определенного распорядка дня, не принимая каждый раз отдельное решение. Психолог Логан Фиорелла из Университета Джорджии (США) проследил, как выбранные людьми действия постепенно становятся автоматическими и насколько это помогает выполнять собственные планы. Статья об этом вышла в журнале Educational Psychology Review.

В исследовании участвовали 175 студентов, которые в рамках учебного курса пытались закрепить по одной новой привычке. Проект продолжался от 10 до 12 недель и повторялся в течение пяти семестров. Участники самостоятельно выбирали действие, которое хотели сделать регулярным: к примеру, чтение, физические упражнения, растяжку, ведение дневника или соблюдение режима сна. Они должны были планировать его выполнение не менее четырех раз в неделю.

Студенты не ограничивались обещанием заниматься выбранным делом. На занятиях им рассказывали о принципах формирования привычек и способах закрепить поведение. Участники составляли конкретные планы, указывая, когда и где собираются выполнять действие — например, читать в кровати перед сном либо делать растяжку после пробуждения.

Они также учились менять окружающую обстановку так, чтобы желаемое поведение было проще повторять, и отслеживали собственный прогресс.

Каждое утро испытуемые получали короткий опрос, в котором сообщали, собирались ли выполнить выбранное действие накануне, сделали ли и насколько автоматическим оно казалось. В общей сложности собрали 9416 ежедневных отчетов. Молодые люди выполняли задуманное в 76,1% дней, когда планировали это сделать. Анализ показал, что с накоплением повторений действие начинало казаться студентам более «автоматическим».

Под автоматизмом подразумевалось поведение, для начала или выполнения которого со временем требовалось меньше сознательных усилий. Психолог проверил несколько математических моделей, описывающих изменение этого показателя.

Лучше всего данные соответствовали линейной модели: в пределах наблюдаемого периода рост автоматичности не демонстрировал ожидаемого замедления по мере повторения действия. Вторая закономерность касалась связи автоматичности с выполнением планов. Чем более автоматическим участнику виделось его поведение в предыдущие дни, тем выше была вероятность, что он выполнит его в день, когда намеревался сделать это.

Повышение оценки автоматизма на одно стандартное отклонение коррелировало с увеличением шансов выполнить план в 1,44 раза. Само по себе количество предыдущих повторений в этой модели уже не предсказывало успех статистически значимо.

Дополнительный анализ показал, что привычки зависели и от повседневного распорядка. По выходным студенты реже планировали выполнять выбранное действие, чем в будни: 65,8% против 87,1% дней. Если они все же намеревались это сделать, то выполняли план в 69,2% случаев против 77,8% в будние.

Похожую картину наблюдали на весенних каникулах: в этот период участники реже задумывали выполнить привычное действие и чаще отступали от планов. Результаты согласуются с предположением, что изменение привычной обстановки мешает соблюдать регулярный план.

К концу наблюдения 74 студента (42,3%) достигли установленного исследователем критерия успешного формирования привычки. Они оценивали автоматичность действия как минимум на пять баллов из семи и выполняли его не менее чем в 70% дней, когда и намеревались.

Фиорелла подчеркнул, что привычки и сознательное планирование не обязательно противостоят друг другу. В рассмотренном случае люди сначала выбирали цель и продумывали условия достичь ее, а повторение постепенно связывалось с ростом автоматизма.

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