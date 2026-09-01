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Астронавт снял Млечный Путь над Монголией через иллюминатор космического корабля
Астронавт и фотограф Дональд Петтит регулярно балует любителей космоса фотографиями с орбиты МКС. В этот раз он поделился снимком Млечного Пути, раскинувшегося над редкими огнями Монголии.
Впечатляющий снимок Петтит опубликовал в своем аккаунте в соцсети X. Он сделал фотографию из окна космического корабля Dragon компании SpaceX во время 72-й экспедиции на МКС.
Петтит рассказал, что сделал фотографию на камеру Nikon Z9, оснащенную широкоугольным объективом Arri Zeiss с фокусным расстоянием 15 миллиметров и светосилой T1.8. Также он использовал орбитальный звездный трекер, компенсирующий движение корабля относительно звезд.
Астронавт пояснил, что ночные огни на Земле выглядят на снимке как линии из-за длинной выдержки.
Астронавт NASA Дональд Петтит — участник четырех космических полетов. За свою карьеру он провел в космосе 590 дней. Во время полетов он делает снимки и делится ими с пользователями социальных сетей. Некоторые свои работы он представлял на конкурсах астрофотографии.
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