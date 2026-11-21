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Семь беспилотных грузовых аппаратов, которые могут изменить будущее авиации
В будущем грузовым самолетам, возможно, больше не понадобятся пилоты. Несколько компаний и военных ведомств уже испытывают беспилотные воздушные суда, способные перевозить грузы без экипажа на борту. От гибридных электрических летательных аппаратов до тяжелых транспортных самолетов — эти разработки постепенно переходят от концептов к практическому применению.
Некоторые из них уже используются для доставки медицинских принадлежностей, посылок и военных грузов в труднодоступные районы. Другие пока находятся на стадии разработки, хотя отдельные модели уже прошли летные испытания в беспилотном режиме. Рассмотрим семь перспективных проектов, которые могут определить будущее беспилотных грузовых перевозок.
1. Chaparral
Американская компания Elroy Air разрабатывает Chaparral — гибридный электрический летательный аппарат, который оснащен винтами вертикального подъема, позволяющими ему взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы. Для горизонтального полета используется отдельная двигательная установка.
Chaparral рассчитан на перевозку более 220 килограммов груза на расстояние до 720 километров. Модульные грузовые контейнеры позволяют транспортировать медицинские принадлежности, запасные части и другие грузы без необходимости в наземной инфраструктуре в пункте назначения.
В сентябре 2026 года Chaparral выполнил серию автономных беспилотных грузовых полетов в штате Луизиана в рамках программы интеграции электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, реализуемой Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).
Под контролем диспетчерских служб аппарат перевозил посылки, медицинские принадлежности, инструменты, продукты питания и воду. При этом пилота на борту не было. Испытания стали важным шагом на пути к коммерческой эксплуатации Chaparral.
2. Skyreach
Компания Skyways представила беспилотный грузовой летательный аппарат Skyreach в ноябре 2026 года. Начало полетов с участием заказчиков запланировано на декабрь.
Разработка создана на базе платформы V3 Block 2. Для вертикального взлета и посадки используются восемь электродвигателей, а для горизонтального полета — двигательная установка, работающая на жидком топливе.
Расчетная продолжительность полета Skyreach превышает 18 часов, а дальность при максимальном запасе топлива составляет более 2090 километров. Грузовой отсек объемом 0,2 кубических метра позволяет перевозить различные виды грузов, в том числе требующие соблюдения температурного режима. Суммарная масса топлива и полезной нагрузки составляет 45 килограммов, поэтому фактическая дальность полета зависит от веса перевозимого груза.
По заявлению Skyways, выпуск аппаратов уже начался в Остине (штат Техас) после завершения разработки производственной документации и достижения определенного прогресса в сертификационных летных испытаниях.
3. Egret
Компания Poseidon Aerospace разрабатывает Egret — более крупную альтернативу небольшим грузовым беспилотникам. Размах крыла будущего самолета составит около 15 метров. Он предназначен для перевозки грузов массой до 1800 килограммов на расстояние более 1850 километров.
В отличие от аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, Egret будет использовать обычные взлетно-посадочные полосы, в том числе грунтовые и другие неподготовленные площадки. Конструкция предусматривает наличие грузовых дверей как в передней, так и в задней части фюзеляжа, что должно упростить погрузку и разгрузку.
Компания рассчитывает, что полноразмерный самолет выполнит первый беспилотный полет до конца 2026 года. Его предшественник — демонстратор Seagull, построенный в масштабе 1:4, — уже прошел летные испытания. Они позволили проверить отдельные элементы конструкции и системы управления будущего самолета.
Egret проектируется для автономного управления или дистанционного пилотирования. Человека в кабине на борту не предусмотрено.
4. Uncrewed Cargo VTOL
Чешская компания Zuri представила свой беспилотный грузовой летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой в августе 2026 года. Гибридный электрический конвертоплан призван объединить возможности вертолета по вертикальному взлету и посадке с эффективностью самолета при горизонтальном полете.
Расчетная полезная нагрузка аппарата составляет 165 килограммов, включая топливо и перевозимый груз. По оценкам Zuri, дальность полета достигнет 680 километров, а при наличии 30-минутного резервного запаса топлива — 570 километров. Крейсерская скорость составит около 220 километров в час.
Компания намерена приступить к летным испытаниям в начале 2027 года.
В отличие от некоторых полностью автономных разработок, аппарат Zuri будет дистанционно пилотироваться оператором с земли. Автоматизированные системы возьмут на себя выполнение полетных задач под контролем наземного персонала.
5. Bell 505 Uncrewed Logistics Aircraft
Компании Bell и Near Earth Autonomy адаптируют вертолет Bell 505 для выполнения беспилотных транспортных задач в рамках программы MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle – Expeditionary Logistics), реализуемой Корпусом морской пехоты США.
Цель проекта — создать транспортный летательный аппарат средней грузоподъемности, способный доставлять снабжение подразделениям морской пехоты, действующим на рассредоточенных позициях в условиях противодействия противника. Использование уже существующей вертолетной платформы позволит задействовать налаженную производственную и ремонтную инфраструктуру, одновременно обеспечив возможность эксплуатации машины без пилота на борту.
В апреле 2026 года Bell объявила о выборе своей разработки для участия в программе. В настоящее время специалисты интегрируют систему автономного управления Captain компании Near Earth Autonomy и дорабатывают возможности вертолета по перевозке грузов. В результате должен появиться прототип, соответствующий требованиям Корпуса морской пехоты США или превосходящий их по основным характеристикам.
Разработка пока продолжается, однако участие военного ведомства обеспечивает проекту конкретного заказчика и четко определенные требования к будущей машине.
6. Автономный Cessna Grand Caravan
Вместо создания совершенно нового летательного аппарата американская компания Reliable Robotics работает над автоматизацией Cessna 208B Grand Caravan — широко распространенного одномоторного турбовинтового самолета.
Разрабатываемая система использует бортовые компьютеры, датчики и автоматизированные средства управления полетом. Они позволяют выполнять такие операции, как руление, взлет, навигация и посадка. Дистанционный оператор может контролировать самолет с наземной станции управления, что позволяет отказаться от постоянного присутствия пилота в кабине.
В октябре 2026 года Reliable Robotics провела демонстрационные грузовые полеты в международном аэропорту Альбукерке (штат Нью-Мексико) в рамках программы FAA по интеграции летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Во время испытаний на борту находился пилот, отвечавший за безопасность, тогда как дистанционное управление осуществлялось с базы компании в Калифорнии. Таким образом, испытания продемонстрировали возможности автоматизированного и дистанционного управления, но еще не стали подтверждением готовности к регулярным коммерческим перевозкам без пилотов на борту.
Значимость проекта заключается в том, что автоматизация уже существующего сертифицированного самолета может оказаться более прямым и экономичным путем к внедрению автономных грузовых перевозок, чем разработка совершенно новой авиационной платформы.
7. Cessna SkyCourier UX
В сентябре 2026 года Textron Aviation и компания Merlin, специализирующаяся на разработке систем автономного управления, представили концепт Cessna SkyCourier UX. Проект предполагает объединение существующего двухдвигательного самолета SkyCourier с программным обеспечением Merlin Pilot, чтобы изучить возможности грузовых перевозок без экипажа на борту.
Предполагается, что самолет сможет перевозить около 2700 килограммов груза, размещенного в трех стандартных авиационных контейнерах LD3. Он сможет использовать неподготовленные взлетно-посадочные полосы и доставлять грузы на удаленные военные базы, временные оперативные площадки и другие объекты, куда сложно организовать снабжение традиционными средствами воздушного транспорта.
В рамках проекта рассматривается и более радикальная модернизация конструкции самолета. Отказ от кабины пилотов позволит освободить дополнительное пространство для грузов. Среди возможных решений — организация загрузки через переднюю часть фюзеляжа и установка интегрированного погрузочного оборудования.
Однако SkyCourier UX пока остается концептом, проходящим инженерную проработку и оценку технических решений. Textron и Merlin еще не объявляли о создании действующего автономного прототипа или сроках начала серийного производства.
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