Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кофеин может облегчить тревогу и депрессию, уменьшая воспаление головного мозга

Кофеин, вероятно, может облегчить симптомы тревоги и депрессии, снижая воспаление в мозге. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав исследования на животных.

© MarkSweep, Wikipedia

Группа исследователей из Бразилии подготовила систематический обзор исследований на животных о влиянии кофеина. Проанализировав эксперименты, авторы обнаружили, что кофеин последовательно уменьшал поведенческие признаки дистресса у грызунов. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Ученые отобрали семнадцать подходящих экспериментов. Шесть из них были посвящены тревоге, одиннадцать — депрессии. Во время экспериментов исследователи вызывали у крыс и мышей расстройства настроения.

В некоторых работах авторы подвергали грызунов стрессовым ситуациям, чтобы спровоцировать тревожное поведение. Например, животных лишали сна или воздействовали на них с помощью запаха хищника. Другие грызуны подвергались хроническому стрессу. Некоторым животным ученые ограничивали возможность двигаться в течение нескольких недель. В ряде случаев исследователи использовали липополисахарид — бактериальный токсин, который быстро активирует иммунную систему, вызывая воспаление, приводящее к депрессивному поведению.

После вызова стресса ученые давали животным кофеин. Грызуны получали вещество с питьевой водой или с помощью инъекций. Затем экспериментаторы помещали мышей и крыс в лабиринты или открытые пространства. Такие тесты показывают готовность животных исследовать пространство. Тревожные грызуны обычно прячутся в закрытых секциях, а менее тревожные выходят на открытые тропы.

Ученые обратили внимание, что кофеин положительно влиял на животных как в случае тревоги, так и депрессии. Грызуны, которые употребляли кофеин, были готовы исследовать пространства и показывали лучшие результаты в испытаниях. Кофеин также помогал восстановить мотивацию.

Исследователи анализировали не только поведение грызунов, но и физические изменения внутри их мозга. Ученые обнаружили, что кофеин уменьшал уровень цитокинов, усиливающих воспаление. Снижая уровень этих белков, кофеин смягчал реакцию иммунной системы мозга.

Кофеин также уменьшал окислительный стресс в мозге. При этом процессе свободные радикалы разрушают липиды, из которых состоят мембраны клеток мозга. Кроме того, вещество усиливало естественную антиоксидантную защиту мозга.

Исследователи обратили внимание, что кофеин снижал активацию микроглии — резидентных иммунных клеток центральной нервной системы. Оставаясь слишком долго в активном защитном состоянии, микроглия может повредить окружающие участки мозга.

Авторы некоторых работ сравнивали кофеин с антидепрессантами. Кофеин показал схожий результат с рецептурным препаратом имипрамином. Другие ученые проверяли действие кофеина в кофе, экстракте зеленого чая, а также в сочетании с кофейной кислотой. Все вещества помогали снизить уровень воспалительных белков и уменьшали депрессивное поведение грызунов.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи отметили ряд ограничений в имеющихся данных. Почти во всех экспериментах ученые использовали взрослых самцов. Это мешает понять, как кофеин может повлиять на самок, молодых и пожилых особей. Стресс уникальным образом влияет на разные группы, а гормональные различия могут повлиять на то, как организм воспринимает стимуляторы. Также в исследованиях использовались разные дозы кофеина. Передозировка вещества может оказаться токсичной и вызвать панические реакции у животных.

Ученые отметили, что в будущих исследованиях необходимо сосредоточиться на различных возрастных группах, включив представителей обоих полов. Также важно стандартизировать дозы кофеина, чтобы можно было эффективнее сравнивать результаты различных экспериментов. Эти корректировки помогут определить полезную дозировку, а также полностью понять, как кофеин влияет на работу мозга.