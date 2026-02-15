Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ежедневное употребление кофе или чая может снизить риск деменции
Ученые выяснили, что у людей, ежедневно пьющих кофе или чай, может снизиться риск развития деменции. Эффект заметили уже при умеренном потреблении.
Как показало исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association, наибольший эффект наблюдался при употреблении от двух до трех чашек кофе или от одной до двух чашек чая. Дальнейшее потребление напитков на риск деменции не влияло. Связи между кофе без кофеина и риском деменции исследователи не заметили.
Новый анализ включал данные, собранные с 1980-х годов по начало 2023 года во время работ «Исследование здоровья медсестер» и «Долгосрочное исследование состояния здоровья медицинских работников». Ученые отобрали более 130 000 участников, у которых не было рака, болезни Паркинсона или деменции.
Участники каждые несколько лет заполняли анкеты о питании. Авторы нового исследования подсчитали случаи деменции, полагаясь на записи о смерти, а также на медицинские диагнозы, о которых сообщали сами участники.
При умеренном ежедневном потреблении женщины пили в среднем 2,5 чашки кофе, при самом высоком — около 4,5. Мужчины в этих категориях пили меньше. При этом люди, пившие больше кофе, в среднем чаще были моложе и курили.
Среди людей, не пивших кофе с кофеином, в среднем регистрировалось около 330 новых случаев деменции на 100 000 человек в год. У потребителей кофе в умеренных количествах этот показатель составлял 229 на 100 000 человек в год.
В группе, употреблявшей много кофе, этот показатель оказался еще более низким. Когда исследователи учли факторы курения и возраста, оказалось, что умеренное и высокое потребление кофе снижает риск деменции примерно одинаково — на 19% и 18% соответственно. Риск снижался также у потребителей чая, но у исследователей не было данных, содержался ли в чае участников кофеин.
Авторы исследования не изучали, почему именно кофе может повлиять на риск деменции. Возможно, это связано с воспалением. Как показывали некоторые прошлые исследования, кофеин способен уменьшать воспаление, а другие соединения в кофе и чае снижают окислительный стресс, вызывающий повреждение клеток. Из-за сложности процесса развития деменции ученым трудно исследовать, в какой степени питание может способствовать развитию деменции. Маловероятно, что риск определяется исключительно несколькими чашками кофе.
Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.
Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.
Новая компьютерная модель показала, что около 400-500 миллионов лет назад в системе Сатурна произошла масштабная гравитационная катастрофа, в результате которой один из древних спутников мог столкнуться с Титаном, а из обломков — сформироваться Гиперион. Цепочка последующих возмущений, вероятно, привела к разрушению внутренних лун и формированию современных колец.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
29 Декабря, 2016
Главные загадки Второй мировой войны
23 Ноября, 2016
Главные научные достижения 2016 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии