Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 февраля, 16:38
Рейтинг: +156
Посты: 519

Ежедневное употребление кофе или чая может снизить риск деменции

Ученые выяснили, что у людей, ежедневно пьющих кофе или чай, может снизиться риск развития деменции. Эффект заметили уже при умеренном потреблении.

Сообщество
# деменция
# здоровье
# кофе
# кофеин
# чай
© jcomp, freepik
© jcomp, freepik

Как показало исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association, наибольший эффект наблюдался при употреблении от двух до трех чашек кофе или от одной до двух чашек чая. Дальнейшее потребление напитков на риск деменции не влияло. Связи между кофе без кофеина и риском деменции исследователи не заметили. 

Новый анализ включал данные, собранные с 1980-х годов по начало 2023 года во время работ «Исследование здоровья медсестер» и «Долгосрочное исследование состояния здоровья медицинских работников». Ученые отобрали более 130 000 участников, у которых не было рака, болезни Паркинсона или деменции.

Участники каждые несколько лет заполняли анкеты о питании. Авторы нового исследования подсчитали случаи деменции, полагаясь на записи о смерти, а также на медицинские диагнозы, о которых сообщали сами участники.

При умеренном ежедневном потреблении женщины пили в среднем 2,5 чашки кофе, при самом высоком — около 4,5. Мужчины в этих категориях пили меньше. При этом люди, пившие больше кофе, в среднем чаще были моложе и курили. 

Среди людей, не пивших кофе с кофеином, в среднем регистрировалось около 330 новых случаев деменции на 100 000 человек в год. У потребителей кофе в умеренных количествах этот показатель составлял 229 на 100 000 человек в год. 

В группе, употреблявшей много кофе, этот показатель оказался еще более низким. Когда исследователи учли факторы курения и возраста, оказалось, что умеренное и высокое потребление кофе снижает риск деменции примерно одинаково — на 19% и 18% соответственно. Риск снижался также у потребителей чая, но у исследователей не было данных, содержался ли в чае участников кофеин.

Авторы исследования не изучали, почему именно кофе может повлиять на риск деменции. Возможно, это связано с воспалением. Как показывали некоторые прошлые исследования, кофеин способен уменьшать воспаление, а другие соединения в кофе и чае снижают окислительный стресс, вызывающий повреждение клеток. Из-за сложности процесса развития деменции ученым трудно исследовать, в какой степени питание может способствовать развитию деменции. Маловероятно, что риск определяется исключительно несколькими чашками кофе.

