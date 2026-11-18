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Китайские железные дороги зарегистрировали рекордные 4,13 миллиарда поездок

С января по октябрь 2026 года по железным дорогам Китая совершили на 4,7% больше поездок, чем годом ранее. Новый суточный рекорд пришелся на начало октябрьских праздников.

Прибывшие пассажиры на железнодорожном вокзале Нанкина 7 октября 2026 года / © Xinhua

Национальный железнодорожный оператор China State Railway Group подсчитал 4,13 миллиарда пассажирских поездок за десять месяцев. Это максимум за январь–октябрь. Показатель учитывает каждую поездку, поэтому один человек может попасть в статистику несколько раз.

В среднем по стране отправляли 11 670 пассажирских поездов в сутки. Их число выросло на 5% год к году. К праздничному пику оператор увеличил количество рейсов: 1 октября вышли 14 885 поездов и совершили 25,2 миллиона пассажирских поездок.

Спрос вырос и на направлениях, пересекающих границу. На высокоскоростной линии Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг было 29,23 миллиона таких поездок, на 11% больше, чем в прошлом году. На железной дороге Китай — Лаос их число выросло на треть, до 289 тысяч.

За тот же период иностранные граждане совершили 22,52 миллиона железнодорожных поездок по Китаю. Этот показатель вырос на 32,9% к первым десяти месяцам 2025 года.

Оператор отдельно отметил расширение сервиса тихих вагонов. По его данным, такие вагоны теперь есть более чем в восьми тысячах высокоскоростных поездов.

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