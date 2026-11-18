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Китайские железные дороги зарегистрировали рекордные 4,13 миллиарда поездок
С января по октябрь 2026 года по железным дорогам Китая совершили на 4,7% больше поездок, чем годом ранее. Новый суточный рекорд пришелся на начало октябрьских праздников.
Национальный железнодорожный оператор China State Railway Group подсчитал 4,13 миллиарда пассажирских поездок за десять месяцев. Это максимум за январь–октябрь. Показатель учитывает каждую поездку, поэтому один человек может попасть в статистику несколько раз.
В среднем по стране отправляли 11 670 пассажирских поездов в сутки. Их число выросло на 5% год к году. К праздничному пику оператор увеличил количество рейсов: 1 октября вышли 14 885 поездов и совершили 25,2 миллиона пассажирских поездок.
Спрос вырос и на направлениях, пересекающих границу. На высокоскоростной линии Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг было 29,23 миллиона таких поездок, на 11% больше, чем в прошлом году. На железной дороге Китай — Лаос их число выросло на треть, до 289 тысяч.
За тот же период иностранные граждане совершили 22,52 миллиона железнодорожных поездок по Китаю. Этот показатель вырос на 32,9% к первым десяти месяцам 2025 года.
Оператор отдельно отметил расширение сервиса тихих вагонов. По его данным, такие вагоны теперь есть более чем в восьми тысячах высокоскоростных поездов.
Комментарии
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Вирусы приходят на помощь: как бактериофаги помогают лечить сложные раны, когда не справляются антибиотики
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