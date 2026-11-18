Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Dassault отказалась от дальнейших исследований водородных самолетов

Французский авиастроительный концерн Dassault Aviation официально завершил внутренние исследования в области водородных силовых установок для перспективных самолетов. О смене курса сообщил генеральный директор компании Эрик Трапье. По его словам, применение водорода в дальнемагистральных бизнес-джетах сопряжено с серьезными инженерными трудностями и ограничениями по дальности полета.

Бизнес-джет Falcon / © Dassault Aviation

Трапье сообщил, что компания больше не рассматривает водород в качестве практически применимого источника энергии для своих самолетов. Это заявление отражает растущий скептицизм в сегменте деловой авиации относительно перспектив создания водородных самолетов с нулевыми выбросами в кратко- и среднесрочной перспективе, а также строительства необходимой для них аэропортовой заправочной инфраструктуры.

Вместо радикального изменения конструкции самолетов ради внедрения альтернативных силовых установок Dassault намерена сосредоточить инженерные ресурсы на разработке и применении экологически устойчивого авиационного топлива (SAF), в том числе биотоплива и синтетического топлива. Параллельно компания продолжит совершенствовать аэродинамику и повышать эффективность традиционных авиационных двигателей.

В качестве примера технических сложностей Трапье привел флагманский бизнес-джет Falcon 10X — крупнейший дальнемагистральный самолет компании. Его первый полет состоялся в июне 2026 года, а начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2029 год. Расчетная дальность полета Falcon 10X составляет 13 890 километров, поэтому при проектировании особое внимание уделялось компактному размещению топливных запасов, позволяющему сохранить пространство салона.

Хотя жидкий водород обладает большей удельной энергоемкостью, чем традиционный авиационный керосин, для его хранения требуется примерно в четыре раза больший объем. Кроме того, топливо необходимо поддерживать в жидком состоянии при криогенной температуре около −253°C. Размещение тяжелых цилиндрических баков с мощной теплоизоляцией внутри изящного фюзеляжа бизнес-джета существенно сократило бы полезное пространство салона и ограничило возможности выполнения межконтинентальных перелетов.

Отказавшись от исследований водородной авиации, Dassault Aviation фактически обозначила границу между перспективными проектами региональных самолетов и физическими ограничениями, возникающими при создании воздушных судов для межконтинентальных перелетов. Ставка на экологически устойчивое авиационное топливо и дальнейшее совершенствование традиционных силовых установок отражает прагматичный подход компании к сокращению выбросов углекислого газа без ущерба для дальности полета и комфорта пассажиров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.