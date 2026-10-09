Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4155
Посты: 2876
4

США начали новый этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Компания Northrop Grumman и ВВС США объявили о начале строительства нового крупного производственного объекта для стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Новое предприятие создается на фоне заявления высокопоставленного представителя ВВС о том, что испытания самолета идут успешно в преддверии его планируемого поступления на вооружение в 2027 году.

Сообщество
# Northrop Grumman
# авиация
# оружие
# промышленность
# самолеты
# США
Стратегический бомбардировщик B-21 Raider / © USAF
Стратегический бомбардировщик B-21 Raider / © USAF

Тем временем Центр испытаний ВВС США также ускоряет программу испытаний бомбардировщика перед его поступлением на вооружение в следующем году. Бригадный генерал Марк Массаро, возглавляющий Центр испытаний ВВС на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, дал весьма оптимистичную оценку ходу программы, отвечая на вопросы журналистов.

Первый полет B-21 состоялся в 2023 году. В настоящее время известно как минимум о двух бомбардировщиках, проходящих испытания на авиабазе Эдвардс.

Менее чем в 50 километрах от Эдвардса Northrop Grumman уже строит B-21 на предприятии Air Force Plant 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Однако новый объект позволит дополнительно создать около 93 000 квадратных метров производственных площадей. Именно здесь будет размещена линия окончательной сборки новых бомбардировщиков.

Увеличение производственных мощностей, вероятно, хотя пока и не подтверждено официально, может привести к увеличению общего количества B-21, которые получат ВВС США.

Официальная программа предусматривает закупку как минимум 100 бомбардировщиков. Однако командующий Стратегическим командованием США адмирал Ричард Коррелл и глава Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро выступают за приобретение большего количества B-21. 

Пока ВВС США официально не приняли решение о закупке более 100 бомбардировщиков, однако высшее руководство ведомства неоднократно давало понять, что рассматривает такую возможность.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Northrop Grumman
# авиация
# оружие
# промышленность
# самолеты
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Мухи-кровососки и их интересная эволюция
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Как живется рыбам в пересыхающих водоемах саванн?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Астеризмы — узоры в небесах
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
09 Окт
Бесплатно
Космические рекорды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Вселенная биомедицины: от новых знаний к новым стратегиям лечения
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Отчего на Солнце вспышки
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Меню из глубины тысячелетий: новые технологии открывают тайны рациона палеолитических охотников
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Глаз и Солнце
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Эволюция: краткая история развития жизни на Земле
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Популярную гипотезу о влиянии бедности на мышление поставили под сомнение

    9 октября, 07:17

  2. Археологи выяснили, как ухаживали за телом знатные китайцы 1300 лет назад

    9 октября, 06:57

  3. Ученые объяснили проблемы со здоровьем у детей, зачатых через ЭКО

    8 октября, 15:49

  4. Хроническую боль предложили лечить не обезболиванием, а «отключением» сигнала в нервах

    8 октября, 14:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Сергей Механик
12 минут назад
Ну да, ибупрфен и диклофенак сделают рыб не чувствительным к боли. И тогда начнётся... 😉

Диклофенак и другие лекарства загрязняют в Балтийское море: ученые ищут способ остановить их поток

антилапоть аааа
2 часа назад
Количество зарядных станций для электромобилей в Китае достигло 24 миллиона⁠⁠ Согласно данным Национальной платформы мониторинга и

Tesla получила крупнейший в истории заказ на электрические грузовики

Кирилл Ильичёв
2 часа назад
Наш лучший робот - это тело под бояркой, дешево и сердито, можно толкать на экспорт 😅😅😅

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Михаил Духонин
3 часа назад
Очень интересно, спасибо!

У белого карлика впервые нашли кандидата в планету второго поколения

Виктор Цветков
6 часов назад
Хочу посмотреть на их плазменный меч длиной в километр. Даа.. не мешки ворочать. Также и на их мечи в космосе, длиной хотя бы пару метров, тоже было

Физики научили лазерный «меч» передавать радиосигналы

Иван Колупаев
7 часов назад
Женя, ну это как в том анекдоте ---------------------- - Какую машину ты себе покупаешь? - Беру УАЗ. - "Патриот"? - Да нет, просто денег на нормальный джип нет.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Sergei Romanov
8 часов назад
Мне кажется, самое интересное здесь — насколько точнее ИИ стал понимать, что именно ты хочешь получить. Особенно это заметно на сложных запросах.

Можно добавлять текст и создавать детальные изображения: новая Midjourney V6 стала доступна пользователям

Sergei Romanov
8 часов назад
Честно говоря, за развитием ИИ-видео уже не успеваешь следить. Только привыкаешь к одному сервису, а уже появляется что-то новое. Можно посмотреть

Почему OpenAI закрывает Sora и что будет с ИИ-видео дальше

Александр Березин
13 часов назад
Dmitriy, а что неприятного в примере Шестидневной войны, простите?

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Александр Березин
13 часов назад
Dmitriy, "Это банальная тавтология, самое простое аналитическое суждение, которое не прибавляет знания." Как и та моя фраза из новости. что вы

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Женя Лоза
14 часов назад
Роман, Не завидуйте.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
14 часов назад
Иван, В рейтинге по продажам лидирует российская Лада!!!! Это Granta,Niva Legend,Niva Travel,а уж потом китаец,печалька для вас? Представляете,а китайские

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
14 часов назад
Роман, Представляете,не больше зависим от Китая,чем та же сша, и европа, в американских и немецких автомобилях,почти все

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Александр, "превентивный удар -- не начало войны" Где-то в исторических хрониках подобное обоснование начала военных действий я уже встречал. Вы,

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Александр, "А как надо подкреплять утверждения виде "когда идет дождь, идет дождь"?! Это банальная тавтология, самое простое аналитическое

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Александр Суворов
14 часов назад
Да пусть зигамёт маск запускает своих старлинков сколько угодно, его друзьям укронацистам ничего уже не поможет. Да и у России, у наших бойцов уже

SpaceX собралась впервые запустить Starship из Флориды — старт может состояться уже в этом месяце

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Aitneics, "Стерилизацию и отказ от рождаемости мягко внедряли в сознание людей. Через СМИ, учёных и социальные поощрения и вообще там много разных

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Dmitriy Dorian
14 часов назад
Андрей, "вы там себя вообще хорошо чувствуете, нет? Вам сказали, а то ли в этой то ли в других ветках на пальцах показали, посмотрите мои

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Jaques Bordoque
15 часов назад
"...в немецком обществе стали ходить упорные слухи о зверствах советских солдат и офицеров. Что-то из этого было правдой, что-то – выдумкой

Самые жуткие случаи массовых суицидов

Иван Колупаев
15 часов назад
Игорь, в статье несколько утверждений не прошедших проверку временем, но в данном случае автор пишет про попадание ракеты. Просто не нашей ракеты с

У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»

Самые обсуждаемые