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США начали новый этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Компания Northrop Grumman и ВВС США объявили о начале строительства нового крупного производственного объекта для стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Новое предприятие создается на фоне заявления высокопоставленного представителя ВВС о том, что испытания самолета идут успешно в преддверии его планируемого поступления на вооружение в 2027 году.
Тем временем Центр испытаний ВВС США также ускоряет программу испытаний бомбардировщика перед его поступлением на вооружение в следующем году. Бригадный генерал Марк Массаро, возглавляющий Центр испытаний ВВС на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, дал весьма оптимистичную оценку ходу программы, отвечая на вопросы журналистов.
Первый полет B-21 состоялся в 2023 году. В настоящее время известно как минимум о двух бомбардировщиках, проходящих испытания на авиабазе Эдвардс.
Менее чем в 50 километрах от Эдвардса Northrop Grumman уже строит B-21 на предприятии Air Force Plant 42 в Палмдейле, штат Калифорния. Однако новый объект позволит дополнительно создать около 93 000 квадратных метров производственных площадей. Именно здесь будет размещена линия окончательной сборки новых бомбардировщиков.
Увеличение производственных мощностей, вероятно, хотя пока и не подтверждено официально, может привести к увеличению общего количества B-21, которые получат ВВС США.
Официальная программа предусматривает закупку как минимум 100 бомбардировщиков. Однако командующий Стратегическим командованием США адмирал Ричард Коррелл и глава Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро выступают за приобретение большего количества B-21.
Пока ВВС США официально не приняли решение о закупке более 100 бомбардировщиков, однако высшее руководство ведомства неоднократно давало понять, что рассматривает такую возможность.
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