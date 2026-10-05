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Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA установил рекорд испытательных полетов

Экспериментальный сверхзвуковой самолет NASA X-59 Quiet SuperSonic Aircraft провел самую насыщенную неделю испытаний с начала летной программы, установив рекорд по числу полетов за семь дней и продолжив демонстрировать способность выполнять маневры на различных скоростях и высотах.

Экспериментальный самолет X-59 / © NASA

X-59 выполнил два полета 22 сентября, а затем выполнял по два полета 24 и 25 сентября. Таким образом, за неделю самолет поднялся в воздух шесть раз. Предыдущий недельный рекорд X-59 был превышен сразу на два полета. После этой серии общее количество испытательных полетов самолета достигло 38.

Столь интенсивный график является частью программы расширения летного диапазона X-59. На этом этапе испытаний NASA проверяет характеристики самолета при различных скоростях, высотах и режимах маневрирования, приближая условия полетов к тем, в которых аппарат должен будет эксплуатироваться в будущем.

Одновременно с увеличением темпа испытаний X-59 установил и новый рекорд скорости. Во время одного из полетов минувшей недели самолет разогнался до 1625 километров в час. Это максимальная скорость, достигнутая X-59 на сегодняшний день.

После насыщенной недели испытаний X-59 отправился на плановое техническое обслуживание, которое продлится около трех недель. Затем специалисты проведут штатную проверку систем самолета. После ее завершения команда планирует вернуть X-59 к полетам и продолжить интенсивную программу испытаний.

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