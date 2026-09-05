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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 сентября, 08:33
Рейтинг: +1048
Посты: 2133

Дубай построит аэропорт, который побьет ряд мировых рекордов

В ОАЭ началось строительство огромного аэропорта Аль-Мактум. Он станет крупнейшим в мире по пассажиропотоку, грузообороту и пропускной способности взлетно-посадочных полос. Здесь будет крупнейший аэропортовый терминальный комплекс и самая большая площадь застройки среди всех аэропортов Земли.

Сообщество
# авиация
# архитектура
# аэропорты
# Дубай
# ОАЭ
# рекорды
# строительство
# технологии
Рендер Международного аэропорта Аль-Мактум / © Shiekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Рендер Международного аэропорта Аль-Мактум / © Shiekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Это самый амбициозный транспортный инфраструктурный проект на планете. Он не просто способен радикально изменить авиационную отрасль — он может навсегда изменить весь регион. Его пропускная способность составит более 260 миллионов пассажиров в год. Здесь будет пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку. Ежегодно аэропорт сможет обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов.

Первое, что бросается в глаза на рендерах главного терминала — его широта и открытость. Одна из ключевых задумок архитекторов заключалась в том, чтобы терминал не воспринимался как набор замкнутых залов, а представлял собой единое непрерывное общественное пространство.

Волнообразная крыша перекрывает гигантские пролеты, практически не прерываясь колоннами. Пассажир, прибывающий в аэропорт или покидающий его, сможет видеть на сотни метров вперед — практически через весь терминальный комплекс. И это сделано намеренно.

Архитекторы не хотят превращать аэропорт в лабиринт. Во многих случаях пассажир сможет увидеть свой выход на посадку собственными глазами, а не искать его по бесконечным указателям. Для настолько международного и масштабного узла это особенно важно.

Огромные залы также позволят в будущем обновлять и перепланировать аэропорт. Теоретически он должен оказаться защищенным от морального устаревания. Сама крыша вдохновлена пустынными дюнами: волны кровли проходят через весь аэропорт, словно продолжая окружающую пустыню уже внутри архитектуры. Здесь будет и огромное количество зелени.

Рендер Международного аэропорта Аль-Мактум / © Shiekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Рендер Международного аэропорта Аль-Мактум / © Shiekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Работы на инфраструктуре взлетно-посадочных полос и первоначальных фундаментах пассажирских терминалов и выходов на посадку уже начались. Сейчас возводятся вспомогательная инфраструктура и необходимые объекты.

В мае 2026 года состоялась церемония закладки первого камня нового гигантского инженерного комплекса авиакомпании Emirates. Этот инженерный комплекс стоимостью 5,1 миллиарда долларов будет включать крупнейший в мире ангар со свободным пролетом шириной 285 метров. Здесь также появится крупнейшая в мире специализированная мастерская по обслуживанию шасси, а площади для технических работ и логистики будут беспрецедентными по масштабу.

Новый комплекс рассчитан на одновременное техническое обслуживание 28 широкофюзеляжных самолетов — больше, чем любой другой отдельно взятый авиационный инженерный комплекс в мире. Таким образом, Emirates сможет расти одновременно с аэропортом.

И вообще весь этот проект — каждая его часть — рассчитан на гигантский масштаб и дальнейшее расширение.

Следующий этап строительства сосредоточится на возведении Западного пассажирского терминала, четвертого здания авиационного конкорса, автоматизированной системы шаттлов и багажной системы. На этом этапе также будут построены четыре подземные железнодорожные станции и взлетно-посадочные полосы № 2 и № 3.

Финальным этапом станет строительство Восточного терминала, который одновременно позволит продлить новую линию метро. В конечном итоге это будет система из 14 станций, соединяющая все здания аэропорта со стороны перрона в огромный замкнутый маршрут.

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