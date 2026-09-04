Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Доклад ООН: мир не укладывается в климатические цели, избежать критического порога уже не получится
Когда речь заходит о климатических прогнозах и стратегиях сокращения выбросов, многие из них ориентированы на далекие сроки — например, 2050 год. Это может создавать обманчивое ощущение, будто у человечества еще достаточно времени, чтобы предотвратить наиболее тяжелые последствия глобального потепления.
Однако, похоже, рассчитывать на это больше не приходится. По крайней мере, именно к такому неутешительному выводу приходит Программа ООН по окружающей среде, опубликовавшая новый доклад, в котором призывает мир «признать неизбежность превышения уровня глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия» по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Это особенно важно, поскольку отметка в 1,5 градуса уже давно рассматривается как рубеж, за которым повышается риск запуска целого ряда опасных климатических переломных процессов. Их последствия могут оказаться необратимыми. Согласно разъяснениям ООН по вопросам климата, среди них — «нарушение работы основных систем океанической циркуляции, внезапное оттаивание вечной мерзлоты в бореальных лесах и разрушение тропических коралловых рифов».
Новый доклад ООН под названием «Ограничение превышения» (Limiting Overshoot) вышел после самого жаркого лета за всю историю наблюдений. Авторы документа рассматривают последствия складывающейся ситуации и предлагают безотлагательные меры, которые могли бы не допустить дальнейшего ускорения климатических изменений.
Большинство ученых сходятся во мнении, что сейчас глобальное потепление находится примерно на уровне 1,4 градуса. Однако ООН подчеркивает: даже при наиболее благоприятном сценарии, предполагающем выполнение всех заявленных климатических обязательств и реализацию соответствующих мер, потепление, как ожидается, составит как минимум 1,8 градуса Цельсия.
Если же человечество продолжит двигаться нынешним курсом, ситуация окажется значительно хуже. Согласно докладу, к 2100 году вполне реально достичь уровня в 2,6 градуса. Такое катастрофическое развитие событий еще не предопределено. Но чтобы избежать его, необходимость решительных действий становится все более острой.
Характеризуя серьезность нынешнего положения, ООН предлагает по-новому взглянуть на саму цель в 1,5 градуса. Если раньше она воспринималась как своего рода верхний предел допустимого потепления, то теперь все больше превращается в минимальный ориентир, к которому человечеству придется стремиться в будущем.
По словам авторов доклада, удержать потепление в этих пределах можно будет лишь при условии, что во второй половине XXI века мир перейдет к устойчивым глобальным чистым отрицательным выбросам CO₂ — то есть начнет удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает, — а также продолжит сокращать выбросы других парниковых газов.
Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.
Системой связи нового поколения NASA назвало Mars Telecommunications Network, что переводится как «марсианская телекоммуникационная сеть». Ее задача — обеспечить надежную высокоскоростную связь и систему навигации для аппаратов на Красной планете. Для создания сети выбрали компанию Blue Origin.
Похудеть — не значит избавиться от последствий ожирения. Японские ученые обнаружили механизм, который мешает организму расщеплять запасы жира после снижения веса. Однако, зная об этом эффекте, его можно попробовать обойти.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
19 Марта, 2015
История денег
21 Ноября, 2015
Топ самых абсурдных образцов военной техники
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии