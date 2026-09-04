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Доклад ООН: мир не укладывается в климатические цели, избежать критического порога уже не получится

Когда речь заходит о климатических прогнозах и стратегиях сокращения выбросов, многие из них ориентированы на далекие сроки — например, 2050 год. Это может создавать обманчивое ощущение, будто у человечества еще достаточно времени, чтобы предотвратить наиболее тяжелые последствия глобального потепления.

Пожары в Канаде из-за резкого повышения температуры воздуха и изменения климата / © Shutterstock

Однако, похоже, рассчитывать на это больше не приходится. По крайней мере, именно к такому неутешительному выводу приходит Программа ООН по окружающей среде, опубликовавшая новый доклад, в котором призывает мир «признать неизбежность превышения уровня глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия» по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Это особенно важно, поскольку отметка в 1,5 градуса уже давно рассматривается как рубеж, за которым повышается риск запуска целого ряда опасных климатических переломных процессов. Их последствия могут оказаться необратимыми. Согласно разъяснениям ООН по вопросам климата, среди них — «нарушение работы основных систем океанической циркуляции, внезапное оттаивание вечной мерзлоты в бореальных лесах и разрушение тропических коралловых рифов».

Новый доклад ООН под названием «Ограничение превышения» (Limiting Overshoot) вышел после самого жаркого лета за всю историю наблюдений. Авторы документа рассматривают последствия складывающейся ситуации и предлагают безотлагательные меры, которые могли бы не допустить дальнейшего ускорения климатических изменений.

Большинство ученых сходятся во мнении, что сейчас глобальное потепление находится примерно на уровне 1,4 градуса. Однако ООН подчеркивает: даже при наиболее благоприятном сценарии, предполагающем выполнение всех заявленных климатических обязательств и реализацию соответствующих мер, потепление, как ожидается, составит как минимум 1,8 градуса Цельсия.

Если же человечество продолжит двигаться нынешним курсом, ситуация окажется значительно хуже. Согласно докладу, к 2100 году вполне реально достичь уровня в 2,6 градуса. Такое катастрофическое развитие событий еще не предопределено. Но чтобы избежать его, необходимость решительных действий становится все более острой.

Характеризуя серьезность нынешнего положения, ООН предлагает по-новому взглянуть на саму цель в 1,5 градуса. Если раньше она воспринималась как своего рода верхний предел допустимого потепления, то теперь все больше превращается в минимальный ориентир, к которому человечеству придется стремиться в будущем.

По словам авторов доклада, удержать потепление в этих пределах можно будет лишь при условии, что во второй половине XXI века мир перейдет к устойчивым глобальным чистым отрицательным выбросам CO₂ — то есть начнет удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает, — а также продолжит сокращать выбросы других парниковых газов.