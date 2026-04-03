Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
3 апреля, 23:42
3 апреля, 23:42
Рейтинг: +170
Посты: 639

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

NASA запустило космический аппарат «Вояджер-1» в 1977 году. Вероятно, в ноябре 2026 года он достигнет расстояния в один световой день от Земли.

Зонд NASA «Вояджер», иллюстрация художника / © JPL-Caltech, NASA 
Запуск «Вояджера-1» состоялся 5 сентября 1977 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Почти 50 лет он летит со скоростью около 61 000 километров в час. 

Аппарат работает на плутониевом радиоизотопном термоэлектрическом генераторе. Он вырабатывает около четырех ватт полезной мощности — меньше, чем обычная светодиодная лампочка. Даже в этой ситуации аппарат передает данные на 70-метровую антенну на Земле.

«Вояджер-1» сейчас находится дальше от Земли, чем любой другой объект, созданный человеком. По расчетам, в середине ноября 2026 года он достигнет расстояния в один световой день от Земли. 

При расстоянии в один световой день радиосигнал, который распространяется со скоростью света, достигает аппарата за 24 часа. Инженеры, отправляющие команду на «Вояджер-1», ждут ответ два дня — в одну сторону сигнал идет один день и еще один день — обратно.

Изначально главной задачей зонда было изучение Юпитера и Сатурна. Выполнив основную миссию, аппарат приступил к изучению отдаленных регионов Солнечной системы.

Комментарии

Популярные По порядку
31 Комментариев
Alek K
Alek K
40 минут назад
Вот ещё рисунки покажу прокосмос.
Tommy Cadorette
Tommy Cadorette
52 минуты назад
Обычным топливом (даже ядерным) никогда не перепрыгнуть скоростной барьер. Здесь нужна кардинально другая силовая установка, нежели возгорание топлива. Только воздействием на гравитацию и антигравитацию, с помощью магнитного поля космических объектов и отталкиваясь и притягиваясь от этих объектов возможно развить скорость света. А также летательный объект должен уметь создавать собственное магнитное поле и рассеивать его.
    Alek K
    Alek K
    10 минут назад
    Tommy, Скорость света в вакууме является фундаментальной физической постоянной и составляет точно 299 792 458 метров в секунду. В более привычных единицах это равно 1 079 252 848,8 км/ч (примерно 1,08 миллиарда км/ч). Округленно часто используют значение 300 000 км/с или 1080 млн км/ч. А вот относительно округлённо 300001 км/с это разрушение самого света. Молекулы и атомы комет, и астероидов мгновенно ражрушется!?, титановый конструкции самые прочные изделия тоже не выдержет в вакууме. Привышение скорости света ещё не изучена, такого продсесса ещё наука не знает.
Alek K
Alek K
3 часа назад
Кометы внутри него движутся крайне медленно, менее 1 км/с, но при подлете к Солнцу (перигелий) их скорость значительно возрастает, достигая десятков км/с (например, комета Галлея — ~41,6 км.!? Voyager 1) — самый удаленный от Земли рукотворный объект, летящий в межзвездном пространстве со скоростью около 17 км/с (более км/ч) относительно Солнца. По состоянию на 2025-2026 годы, аппарат находится на расстоянии более 25 миллиардов км от Земли и продолжает удаляться. около 17 км/с (более 61000 км/ч) по это причине гравитация не повлияет, на вояджер.
Андрей Линд
Андрей Линд
6 часов назад
Прикол если когда Вояджер будет пролетать облако Оорта, он может столкнутся с кометой, а облако Оорта начинается где-то в 2000 астрономических единиц от солнца, а заканчивается условно в 100000, там миллиарды комет могут быть на одном положении с Вояджером: одна сходка орбит, и БУМ, вояджера больше нет...
леонид леонидов
леонид леонидов
7 часов назад
Было не большое окно во времени, чтобы это было возможно, планеты встали так, что стало возможно при помощи гравитации "отфутболить" аппараты, следующий такой случай будет очень не скоро, планировали запустить семь аппаратов, но успели только два
ovtscha ovtscha
ovtscha ovtscha
8 часов назад
🤱🏼будущее технологий за выращиванием 🙄сотни тысячи добровольцев по всему миру присоединились к проекту обучения ии по выращиванию🌴андроид внутри с мозгом человека выращенным ии доставит семя сперму на планету, зеркальная поверхность корабля поможет отличить разумное создание, сам корабль это обруч вокруг наноразмерной безъядерной звёзды. Иисус Христос указывает путь к звёздам созвездие рыбы. ΣЖ это от Бога☦️
Alek K
Alek K
11 часов назад
Куриная слепота. Омуамуамуа и камушка Борисова видели!? А это нет Хм
Alek K
Alek K
13 часов назад
Думаю надо телескоп направить на вояджер и регулировать резкость и печатать на цветном принтере, условия позволяют. Чилиская обсерватория. Телескоп мочный. Все детали увидеть вояджера.
    Alek K
    Alek K
    13 часов назад
    Alek, а что!, не так!
      Alek K
      Alek K
      13 часов назад
      Alek, телескопы хорошо видят чёрных дырочек., пульсары, квазары. Темпаче в задницу посмотреть вояджеру без труда.,
      Vvv Vvv
      Vvv Vvv
      11 часов назад
      Alek, если что, Вояджер размером всего около 6-7 метров, и даже с космическими телескопами "Хаббл" или "Джеймс Уэбб" увидеть его будет невозможно, не говоря уже о земных обсерваториях, так как на земле все будет искажать атмосфера. Мы можем говорить о его местоположении только посредством радиосигнала. Увидеть настолько маленький объект можно максимум как 1 пиксель, а то и вовсе нельзя. Да, звучит парадоксально, ведь мы можем видеть далекие звезды, они ведь сами как точки да и расстояния до них ещë больше. Но сами звезды огромны, и излучают в миллиарды раз больше света чем Вояджер. Аппарат настолько далеко от солнца, что летит практически в кромешной тьме, если и вовсе в темноте, и света практически не отражает, а значит и увидеть его нельзя.
kairat auy
kairat auy
24 часа назад
Вот чем надо заниматься, наукой и образованием, к не войнами
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    23 часа назад
    kairat, вас в гибернации с февраля держат? США прекрасно успевают и то и другое. Да хоть на комикс гляньте как по мнению американцев выглядит "миротворец" и чем он обычно занят.
      kairat auy
      kairat auy
      15 часов назад
      Иван, это относится и к Вашингтону и к Кремлю, к любому кто занимается войной. Если все деньги от войны отправить на внутренние вопросы, то качество жизни у населения было бы гораздо выше.
Elusive Joe
Elusive Joe
1 день назад
Удивительно, насколько точно должна быть настроена антенна, что бы передавать данные на такое огромное расстояние! Если мощность питания 4 Вт, то антенна излучает всего 2-3...
Павел Минаков
Павел Минаков
2 дня назад
Световой день это время от рассвета до заката, а то, что вы называете световым днем, это световые сутки, неучи.
    Сергей S.
    Сергей S.
    1 день назад
    Павел, световой день это единица измерения расстояния и равна она расстоянию за которые свет в вакууме проходит за одни земные сутки.. Примерно 26 лярдов км..
Алекс Амг
Алекс Амг
2 дня назад
А сейчас, что мешает создать современный зонд и направить его к ближайшей звезде, ради будущего для наших потомков.
    Артём Бабахян
    Артём Бабахян
    2 дня назад
    Алекс, за 50 лет не изобрели принципиально ничего нового в плане ускорения. Те же ракетные двигатели, только эффективнее. До ближайшей звёзды грубо 4 световых года. Вояджер только на 1 день отлетел. Почувствуй расстояние. Самый быстрый рукотворный объект развил скорость примерно в 10 раз быстрее Вояджера. И то за счёт гравитации солнца. Так что мешает нам ограничение в технологиях. Нужны новые источники энергии, более эффективные двигатели.
      Владимир Гайсановский...
      Владимир Гайсановский...
      1 день назад
      Артём, двигатели не спасут, тут что то принципиально новое когда то откроется следующим поколениям и тогда возможно мы сможем летать по вселенной)... Но это скорее всего останется мечтой, потому как человечество останется на земле где и уйдет в небытие потонув во вражде между собой а ведь как могло быть)))
    Николай Писаревский
    Николай Писаревский
    2 дня назад
    Алекс, а толку от него? Он ничем не лучше Вояджера будет. Быстрее не полетит. И не долетит он никогда. Вояджер летит десятилетиями, и полетел световой день, а до ближайшей звёзды, кажется, 4 световых года. Так что лететь ему дольше, чем человечество существует.
    Глеб Ширяев
    Глеб Ширяев
    1 день назад
    Алекс, что мешает? Много чего... например, войны развязанные амбициозными личностями, в руках которых все ресурсы. Например, стоимость миссии Луна-25 12.6 млрд. рублей. А стоимость всего лишь одного года СВО по словам Путина составляет 13.5 триллионов рублей. Все мы знаем Путина, как кристально честного человека, который никогда не соврёт. Ни в случае с присоединением Крыма, которое он категорически отрицал, ни в случае поднятия пенсионного возраста... мы все помним его ежегодную борьбу с коррупцией и ценами на бензин... Но если вы почему-то не очень доверяете словам этого господина, есть другие гуглящиеся мнения, по которым стоимость ОДНОГО дня СВО обходится России от 300 млн.долларов. до 1 млрд. Долларов. Вот тут и кроется ответ на ваш вопрос : политикам надо воевать и оставаться у власти. Космос с наукой, медицина, образование и культура им не нужны.
    Алексей Загороднюк
    Алексей Загороднюк
    13 часов назад
    Алекс, да у нас люди в селах деревнях живут без дорог!!! Зима, осень, весна проехать не может, элементарно, скорая помощь!!! Может лучше на эти деньги делать дороги, мед пункты, хотя бы, чем "к ближайшей звезде" летать???...!!!!
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

