Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли

NASA запустило космический аппарат «Вояджер-1» в 1977 году. Вероятно, в ноябре 2026 года он достигнет расстояния в один световой день от Земли.

Зонд NASA «Вояджер», иллюстрация художника / © JPL-Caltech, NASA

Запуск «Вояджера-1» состоялся 5 сентября 1977 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Почти 50 лет он летит со скоростью около 61 000 километров в час.

Аппарат работает на плутониевом радиоизотопном термоэлектрическом генераторе. Он вырабатывает около четырех ватт полезной мощности — меньше, чем обычная светодиодная лампочка. Даже в этой ситуации аппарат передает данные на 70-метровую антенну на Земле.

«Вояджер-1» сейчас находится дальше от Земли, чем любой другой объект, созданный человеком. По расчетам, в середине ноября 2026 года он достигнет расстояния в один световой день от Земли.

При расстоянии в один световой день радиосигнал, который распространяется со скоростью света, достигает аппарата за 24 часа. Инженеры, отправляющие команду на «Вояджер-1», ждут ответ два дня — в одну сторону сигнал идет один день и еще один день — обратно.

Изначально главной задачей зонда было изучение Юпитера и Сатурна. Выполнив основную миссию, аппарат приступил к изучению отдаленных регионов Солнечной системы.