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Рейтинг: самые конкурентоспособные экономики мира в 2026 году
Рейтинг мировой конкурентоспособности IMD за 2026 год сравнил 70 экономик по тому, насколько эффективно они создают условия для развития бизнеса, конкуренции и формирования долгосрочной экономической ценности.
Первое место занял Сингапур с нормированным показателем 100 баллов. За ним следуют Гонконг — 95,6 балла и Швейцария — 95,3. Тайвань расположился на четвертой позиции, а Дания, Ирландия и ОАЭ набрали по 94,1 балла, заняв соответственно пятое, шестое и седьмое места.
Сингапур также стал единственной экономикой, вошедшей в первую пятерку сразу по всем четырем ключевым факторам конкурентоспособности. В 2026 году эффективность бизнеса в стране поднялась на первое место, что позволило Сингапуру вернуть себе лидерство в общем рейтинге, отобрав его у Швейцарии.
Методология IMD включает 341 критерий, объединенный в 20 подфакторов и четыре основных направления: экономические показатели, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса и инфраструктура. Две трети итоговой оценки формируются на основе статистических данных, еще треть — по результатам опроса руководителей компаний.
Размер экономики и ее конкурентоспособность — далеко не одно и то же. Например, США остаются крупнейшей экономикой мира, однако в рейтинге IMD за 2026 год занимают лишь 10-е место.
Методология IMD учитывает гораздо более широкий набор факторов, определяющих, насколько эффективно компании могут работать, инвестировать и конкурировать на мировом рынке.
На долю Европы и Азии приходится девять из десяти первых мест рейтинга. Многие наиболее конкурентоспособные экономики сочетают высокую производительность бизнеса, развитую инфраструктуру, квалифицированные кадры и эффективные институты, благодаря которым инвестиционная и предпринимательская деятельность становится более предсказуемой.
В отчете IMD за 2026 год особое внимание уделяется доверию к государственным институтам и верховенству права. Предсказуемое регулирование, возможность эффективно защищать условия контрактов и качественное государственное управление помогают компаниям принимать долгосрочные инвестиционные решения даже в условиях геополитической нестабильности.
Важную роль играет и способность экономики к инновациям. Несколько государств, вошедших в число лидеров рейтинга, располагают собственными крупными инновационными кластерами либо тесно связаны с ними. Это укрепляет их возможности по коммерциализации новых технологий, привлечению талантливых специалистов и повышению производительности.
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