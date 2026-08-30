NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Сегодня в 14.26 по Москве ракета Falcon Heavy запустила на орбиту космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», названный в честь ученой и главы астрономического подразделения NASA времен лунной гонки. Аппарат существенно отличается от других своего класса. Он обозревает намного большую часть неба, чем «Хаббл», хотя и значительно меньшую, чем «видел» «Кеплер». Как и у «Хаббла», его основное зеркало — от давней линии американских спутников-шпионов, со стандартным для них диаметром в 2,4 метра.
Аппарат несет два научных инструмента: широкоугольную камеру на 300,8 мегапикселя, работающую в ближнем ИК и в видимом диапазонах. По четкости изображений камера не хуже той, что на «Хаббле», при в 100 раз большем поле зрения в 0,28 квадратного градуса. Современный телескоп NASA «Джеймс Уэбб» по полю зрения в 50 раз уступает «Роман».
Большой угол обзора будет полезен в изучении огромного массива галактик. За счет наблюдения сразу множества из них телескоп сможет лучше других отслеживать долю темной материи в далеких галактиках, а также скорость их разлета во все стороны, что важно для оценки темной энергии.
Второй инструмент телескопа — коронограф. Это камера с малым полем зрения и высокой контрастностью, способная отсекать засветку от сторонних объектов и наблюдать крупные планеты у других звезд на расстоянии до нескольких десятков световых лет от Земли. Планеты земного типа в зоне обитаемости у звезд, находящихся рядом с нашей, так не увидеть: слишком близки они к диску своего светила. Зато так можно найти планеты, вращающиеся на орбитах подальше от своих звезд. До сих пор такие планеты наблюдались очень редко, поскольку они трудно доступны для самых популярных методов поиска.
Кроме того, новый телескоп сможет видеть в ИК-диапазоне планеты-бродяги, излучение от которых усилено гравитационным микролинзированием от объектов, находящихся между нами и такой планетой (как правило, это посторонние звезды).
Зоной размещения «Роман» станет точка Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Такие места используют потому, что здесь гравитации нашей планеты и Солнца почти идеально уравновешивают друг друга, что и позволяет телескопу сохранять свою ориентацию неизменной подолгу.
Отличительная особенность аппарата — исключительно большой объем нарабатываемых им данных. Он будет отправлять по 500 терабайт данных в год. Для сравнения, «Хаббл» за более чем треть века работы не отправил на Землю такого объема. Это вызвано, среди прочего, малым числом пикселей в инструментах более ранних космических телескопов.
Но не только этим. Например, запущенный недавно европейский космический телескоп «Эвклид» отправляет в дюжину с лишним раз меньше данных в день. Причина превосходства «Романа» не только в том, что у него зеркало вдвое больше, чем у «европейца». Телескоп NASA еще и использует меньшую выдержку, что ускоряет его работу, хотя и делает его менее чувствительным к свету совсем далеких объектов.
При всех своих возможностях, «Роман» далеко не самый дорогой среди космических телескопов. За весь жизненный цикл он обойдется NASA в 4,3 миллиарда долларов, что примерно равно всего лишь годовому бюджету «Роскосмоса». А вот телескоп «Джеймс Уэбб» уже вышел за пределы десятка миллиардов долларов.
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