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4 сентября, 15:39
Илья Гриднев
11

Астрономы узнали, как был уничтожен возможный спутник Венеры

❋ 4.3

Ученые создали математическую модель, которая показала вероятную гибель древнего спутника Венеры из-за гравитационных сил. Теоретическое исследование предлагает один из сценариев развития Солнечной системы, чтобы понять причины кардинальных различий в эволюции Земли и ее соседки.

Астрономия
# Венера
# компьютерное моделирование
# Солнечна система
# спутник
Снимок Венеры аппаратом Mariner 10 / © JPL engineer Kevin M. Gill

Венера по размеру и плотности похожа на Землю. При этом она вращается вокруг своей оси в обратном направлении, обладает экстремально горячей атмосферой и лишена естественных спутников.

Ученые рассматривали три основных сценария, почему у Венеры нет луны. Согласно первому, планета сформировалась спокойно и никогда не имела спутника. Второй вариант предполагал, что спутник появился и вскоре пережил мощный космический удар, который выбил орбитальное тело. Третья гипотеза гласила, что луна все-таки была, но со временем разрушилась под воздействием гравитации.

Разрешение вопроса о том, почему у Венеры нет спутников, имеет значение для поиска внеземной жизни. Наличие крупной луны на ранних этапах стабилизирует ось вращения и вызывает океанские приливы. Потеря компаньона могла стать поворотной точкой, после которой климат Венеры пошел по сценарию безжизненной пустыни.

Астрономы проверили жизнеспособность третьего сценария. Результаты опубликовали на сайте препринтов arXiv

Ученые написали компьютерную программу, объединившую изменение вращения Венеры и орбиты гипотетического спутника под действием приливных сил. Она смоделировала 4,5 миллиарда лет жизни планеты при разных вводных.

Математическая модель выявила конкуренцию двух сил. С одной стороны, луна отдалялась от Венеры, как сейчас делает наша Луна. С другой — это отдаление сильно тормозило вращение самой планеты. В итоге спутник оказывался в зоне гравитационной нестабильности и начинал падать обратно.

Симуляция показала, что спутник размером с земную Луну выживал только при условии очень быстрого вращения Венеры — менее 12 часов на один оборот. Если начальное вращение было медленнее 15 часов или луна была в два раза тяжелее, гравитация неминуемо разрывала компаньона на части. По расчетам астрономов, падение занимало от 30 миллионов до 1,7 миллиарда лет.

Астрономические модели показали, что древняя Венера вращалась медленнее 12 часов. При таких условиях гравитационное разрушение становилось неизбежным. Авторы научной работы сделали вывод, что отсутствие луны у Венеры — естественное следствие законов физики. Планете не требовался дополнительный катаклизм, чтобы потерять спутник.

Исследователи математически обосновали механизм потери гипотетического спутника Венеры. Согласно симуляции, планета неотвратимо притянула бы луну обратно, разорвав на части.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
204 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Астрономия
# Венера
# компьютерное моделирование
# Солнечна система
# спутник
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