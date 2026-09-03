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Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана
Атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln впервые за долгое время удалось хорошо рассмотреть, когда корабль вошел в порт Таиланда для единственной за весь поход стоянки, во время которой экипажу разрешено было сойти на берег. До этого авианосец 286 дней не заходил в порты с полноценной береговой стоянкой. Значительную часть этого времени он провел, выполняя боевые задачи против Ирана.
Корабль эксплуатировали с очень высокой интенсивностью, временами полагаясь на довольно ненадежную цепочку пополнения запасов прямо в море, чтобы продолжать операции месяц за месяцем. Теперь последствия хорошо заметны. Abraham Lincoln выглядит сильно изношенным: по бортам корпуса, вокруг краев полетной палубы и спонсонов по обеим сторонам корабля видны многочисленные потеки так называемой «бегущей ржавчины», а также скопления водорослей.
Для одного из главных символов американской способности проецировать военную силу на значительном удалении от своих берегов это выглядит довольно впечатляюще. Но одновременно внешний вид авианосца служит наглядным напоминанием о том, через что на протяжении многих месяцев пришлось пройти самому кораблю и его экипажу.
Abraham Lincoln прибыл в тайский порт Лаем-Чабанг 2 сентября 2026 года. В декабре 2025 года авианосец заходил на Гуам, а, по имеющимся сообщениям, еще одну остановку он совершил где-то на Ближнем Востоке в июле. Однако обе они считались кратковременными логистическими стоянками и фактически не давали находившемуся на борту личному составу возможности сойти на берег.
Abraham Lincoln и сопровождавшая его ударная группа покинули Сан-Диего в ноябре 2025 года. Первоначально предполагалось, что авианосец совершит обычный поход по Тихому океану. Однако впоследствии корабль, его авиакрыло и корабли сопровождения получили приказ направиться на Ближний Восток и прибыли в этот регион в январе 2026 года. Они 28 февраля приняли участие в первых ударах по Ирану в рамках операции, которую американские военные назвали «Эпическая ярость». Abraham Lincoln и остальные корабли ударной группы продолжали поддерживать «Эпическую ярость» и последующие операции против Ирана на протяжении нескольких месяцев. Лишь в прошлом месяце было принято решение вывести авианосец из региона. Оно последовало после многочисленных сообщений о серьезном падении морального духа и ухудшении психологического состояния членов экипажа.
На фотографиях, сделанных в Лаем-Чабанге, отчетливо видны большие темные потеки ржавчины по всему корпусу и другие признаки износа. На ватерлинии заметен даже ярко-зеленый пояс водорослей.
На авианосцах служат огромные экипажи, и во время обычных походов ВМС США стараются поддерживать внешний вид кораблей в надлежащем состоянии. Но при исключительно продолжительном развертывании возможности экипажа ограничены: когда корабль месяцами выполняет интенсивные боевые задачи, практически все ресурсы направляются на обеспечение его оперативной деятельности.
«Бегущая ржавчина» на американских кораблях в последние годы стала одной из излюбленных тем критиков ВМС США, в том числе президента Дональда Трампа. Причина отчасти заключается в негативном впечатлении, которое производят столь заметные следы износа на американских кораблях, особенно когда они заходят в иностранные порты.
Разумеется, нынешнее состояние Abraham Lincoln — крайний случай, вызванный вполне конкретными обстоятельствами. В последние недели авианосец уже неоднократно оказывался в центре внимания из-за упомянутых проблем с моральным духом экипажа. Члены семей военнослужащих активно обращали внимание СМИ на ситуацию.
При этом беспрецедентно продолжительный поход Abraham Lincoln указывает на более масштабные проблемы американского флота — от строительства новых кораблей и боеготовности до технического обслуживания и управления личным составом.
Нагрузка на авианосные силы ВМС США постепенно возрастала на протяжении многих лет и теперь начинает приобретать характер хронического кризиса.
В мае авианосец USS Gerald R. Ford завершил исторический 326-дневный поход. ВМС США публично заявили, что USS Theodore Roosevelt, который вскоре должен отправиться в очередной поход, может провести вдали от родной базы не менее восьми месяцев.
Чем дольше корабли остаются в море, тем больше времени им обычно требуется для последующего восстановления и обслуживания в порту. Это еще сильнее усугубляет ситуацию с каждым новым продлением многомесячного развёртывания. Такая практика имеет крайне тревожные каскадные последствия: страдают даже обычные циклы технического обслуживания, не говоря уже о капитальном ремонте и модернизации кораблей.
Теперь потрепанный внешний вид Abraham Lincoln вновь привлекает внимание к растущей нагрузке на американский авианосный флот. И пока личный состав корабля наконец получил возможность передохнуть в Лаем-Чабанге, состояние самого авианосца стало наглядным свидетельством того, насколько дорого флоту обходятся многомесячные развертывания без полноценного отдыха и технического обслуживания.
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