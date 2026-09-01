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Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Минимальная ежемесячная заработная плата в странах мира может различаться до нескольких десятков раз. Инфографика сравнивает, как различается этот показатель в странах мира с учетом поправки на паритет покупательной способности.

Карта: минимальная заработная плата с учетом ППС в 2024 году / © Amy Kuo, Visual Capitalist

Авторы инфографики использовали данные Международной организации труда за 2024 год. Поправка на паритет покупательной способности помогает не просто сравнивать номинальные зарплаты, но и учитывать разницу в ценах на товары и услуги.

Самая высокая минимальная зарплата оказалась в Швейцарии — 3804 доллара США. Стоит учесть, что в стране нет единого законодательно установленного минимально допустимого размера оплаты труда. Эту задачу на себя берут кантоны.

Второе место в рейтинге заняла Германия с показателем 2928 долларов. Замыкает топ-3 Великобритания (2902 доллара). Стоит отметить, что в первую десятку вошли в основном европейские страны. Исключение составили Австрия и Новая Зеландия, занявшие пятое и восьмое место.

В самом низу рейтинга оказалась Гамбия с показателем 67 долларов. Минимальную зарплату ниже 150 долларов также установили в Гвинее-Бисау (83 доллара), Кыргызстане (91 доллар), Гане (100 долларов), Сьерра-Леоне (121 доллар) и Центральноафриканской Республике (133 доллара).

В России минимальная зарплата в 2024 году составила 662 доллара. В Беларуси она оказалась выше — 766 долларов. Для сравнения, в Казахстане минимальная зарплата была на уровне 483 долларов, в Армении — 476 долларов.