  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 сентября, 13:22
Рейтинг: +311
Посты: 1088

Карта: минимальная заработная плата в странах мира

Минимальная ежемесячная заработная плата в странах мира может различаться до нескольких десятков раз. Инфографика сравнивает, как различается этот показатель в странах мира с учетом поправки на паритет покупательной способности.

Сообщество
# Инфографики
# карта
# страны
# экономика
Карта: минимальная заработная плата с учетом ППС в 2024 году / © Amy Kuo, Visual Capitalist
Карта: минимальная заработная плата с учетом ППС в 2024 году / © Amy Kuo, Visual Capitalist

Авторы инфографики использовали данные Международной организации труда за 2024 год. Поправка на паритет покупательной способности помогает не просто сравнивать номинальные зарплаты, но и учитывать разницу в ценах на товары и услуги.

Самая высокая минимальная зарплата оказалась в Швейцарии — 3804 доллара США. Стоит учесть, что в стране нет единого законодательно установленного минимально допустимого размера оплаты труда. Эту задачу на себя берут кантоны.

Второе место в рейтинге заняла Германия с показателем 2928 долларов. Замыкает топ-3 Великобритания (2902 доллара). Стоит отметить, что в первую десятку вошли в основном европейские страны. Исключение составили Австрия и Новая Зеландия, занявшие пятое и восьмое место.

В самом низу рейтинга оказалась Гамбия с показателем 67 долларов. Минимальную зарплату ниже 150 долларов также установили в Гвинее-Бисау (83 доллара), Кыргызстане (91 доллар), Гане (100 долларов), Сьерра-Леоне (121 доллар) и Центральноафриканской Республике (133 доллара).

В России минимальная зарплата в 2024 году составила 662 доллара. В Беларуси она оказалась выше — 766 долларов. Для сравнения, в Казахстане минимальная зарплата была на уровне 483 долларов, в Армении — 476 долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
01 Сен
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Русский язык: когда и как все начиналось?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Что наблюдать на небе сентября
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ямал: коренная этнография в условиях Крайнего Севера
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ароматы. Химический коктейль для мозга
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
31 августа, 13:59
Мария Азарова

У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.

История
# Бальзамирование
# Древний Египет
# компьютерная томография
# мумификация
# мумия
31 августа, 16:00
Татьяна Зайцева

Мозаика древнеримской виллы сохранила имена кошки и собаки хозяев

Археологи, проводящие раскопки древнего города Адрамиттейон в Западной Турции, обнаружили богатую римскую виллу II-III веков нашей эры. Украшающая виллу мозаика включает в себя неожиданно личный элемент жизни владельцев — изображения домашних питомцев с надписями, указывающими их имена.

Археология
# домашние питомцы
# кошка
# Малая Азия
# мозаика
# Римская империя
# собака
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
26 августа, 17:59
МАИ

Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.

МАИ
# дети
# здоровье
# космонавтика
# космос
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Европейские бренды на Руси: ученые выяснили, какую одежду носили новгородцы в средние века

    1 сентября, 12:12

  2. Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

    1 сентября, 12:06

  3. Древние майя изменили тропический лес так, что это заметно до сих пор

    1 сентября, 11:28

  4. Физики ЦЕРН зафиксировали возможные следы парного рождения бозонов Хиггса

    1 сентября, 09:22
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Сергей Крюков
5 минут назад
Скорость нисходящего сигнала выше, чем восходящего?

Лазерный мост между Землей и Луной: китайские инженеры успешно протестировали двустороннюю связь

Степан Жук
18 минут назад
Игорь, так поставил точку или главным образом? Вы же явно смещаете акценты. Главным образом тасманийский волк и так вымирал. Но человек ускорил

Ученые выяснили, как на самом деле хватал добычу тасманийский волк

Дмитрий Караваев
24 минуты назад
Возможно это наш марсоход на платформе Арматы

Инопланетная медуза или сбой камеры? Эксперты поспорили о странной фотографии с Марса

Дмитрий Караваев
31 минута назад
Vladimir, вот именно способ омллодиться. Дедана или бабку сканируют, чуть подправляют инфу о молекулах, ну там чтоб более упругая была, и вуаля в

Квантовая телепортация: что это такое и как работает

Дмитрий Караваев
34 минуты назад
Алесь, эксперИментальной. Или дело не в орфографии?

Квантовая телепортация: что это такое и как работает

Александр Стоцкий
51 минута назад
Относительно скоро их будет негде уже хранить, чё тогда будут делать?

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Александр Стоцкий
55 минут назад
Также как и гиперлуп

Маск заявил, что знает, как сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет

Александр Стоцкий
1 час назад
Alexander, не оккупированные, а возвращенные

Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Вася Шубкин
1 час назад
Михаил, деду Морозу)

Страны с самым высоким госдолгом относительно ВВП

Виталий Садыхов
2 часа назад
Андрей, продался изначально горбачеВ и ельциН, а Путину уже досталось то что было уничтожено за 90е годы.

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Stanislav Chesnokov
2 часа назад
Мило, но на иллюстрации никакой латинской надписи нет, там надпись на греческом.

Мозаика древнеримской виллы сохранила имена кошки и собаки хозяев

Кирилл Машенский
3 часа назад
Алексей, ну Корейцы полезнее тебя!!! Во зачем ты нужен в России и что ты для нее сделал? От экономики до быта корейцы сотрудничают с Россией, а твой

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

А К
3 часа назад
Что сказать ... Молодцы. Осталось свои движки освоить.

Первый серийный Hürjet впервые поднялся в небо

Виталий Лллл
4 часа назад
Андрей, разгоняет. Это старая мулька. В Белорусии одно дело пытались использовать. Давайте мол напечатаем денег, но тратить будем не на хлеб а завод

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Арен Танкян
6 часов назад
Саша, жалко что некоторые комментирующие прежде чем оставить своё особо ценное мнение под абсолютно любой заметкой не удосужились прочесть о

Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель

Петр Белобрагин
6 часов назад
Только те кто призывает жоать насекомых сами предпочитают премиальные стейки. Проблема в нерациональном отношении к пищевым ресурсам: сколько

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

John Oakland
7 часов назад
Александр, «А с этими утверждениями уже разобралась реальность -- см. уровень ставки в России 1999-2007 годов, или в России 2023-24 годов, когда был бурный

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Ольга Никитина
8 часов назад
В РФ районы вечной мерзлоты занимают 60-65% от общей площади. Так, что 4 место это очень хороший показатель! Если ещё учесть Васюганские болота,

Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель

John Oakland
8 часов назад
Я правильно понимаю, что государство печатает деньги и внедряет их в экономику, люди или государство производят товары, и услуги, продают их,

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Игорь Байдов
9 часов назад
Степан, Имеется ввиду момент времени, а не процесс вымирания "от" и "до". Авторы, кто исследовал геном, показали, что численность и генетическое

Ученые выяснили, как на самом деле хватал добычу тасманийский волк

Самые обсуждаемые