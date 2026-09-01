Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: минимальная заработная плата в странах мира
Минимальная ежемесячная заработная плата в странах мира может различаться до нескольких десятков раз. Инфографика сравнивает, как различается этот показатель в странах мира с учетом поправки на паритет покупательной способности.
Авторы инфографики использовали данные Международной организации труда за 2024 год. Поправка на паритет покупательной способности помогает не просто сравнивать номинальные зарплаты, но и учитывать разницу в ценах на товары и услуги.
Самая высокая минимальная зарплата оказалась в Швейцарии — 3804 доллара США. Стоит учесть, что в стране нет единого законодательно установленного минимально допустимого размера оплаты труда. Эту задачу на себя берут кантоны.
Второе место в рейтинге заняла Германия с показателем 2928 долларов. Замыкает топ-3 Великобритания (2902 доллара). Стоит отметить, что в первую десятку вошли в основном европейские страны. Исключение составили Австрия и Новая Зеландия, занявшие пятое и восьмое место.
В самом низу рейтинга оказалась Гамбия с показателем 67 долларов. Минимальную зарплату ниже 150 долларов также установили в Гвинее-Бисау (83 доллара), Кыргызстане (91 доллар), Гане (100 долларов), Сьерра-Леоне (121 доллар) и Центральноафриканской Республике (133 доллара).
В России минимальная зарплата в 2024 году составила 662 доллара. В Беларуси она оказалась выше — 766 долларов. Для сравнения, в Казахстане минимальная зарплата была на уровне 483 долларов, в Армении — 476 долларов.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе
Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.
Археологи, проводящие раскопки древнего города Адрамиттейон в Западной Турции, обнаружили богатую римскую виллу II-III веков нашей эры. Украшающая виллу мозаика включает в себя неожиданно личный элемент жизни владельцев — изображения домашних питомцев с надписями, указывающими их имена.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Апреля, 2013
Самые запретные места на планете
17 Июля, 2015
Самые великие покорения человека
12 Декабря, 2016
Биография Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии