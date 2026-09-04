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4 сентября, 15:26
Редакция Naked Science
12

«Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

❋ 4.1

Проект называется «165 секунд», в честь 165-летия журнала, пришедшегося на этот год. Несмотря на краткий формат, лица проекта поставили перед собой очень амбициозную задачу рассказать о вроде бы известных вещах и людях то, что о них очень мало кто знает. Видеоистории сняты об изобретениях или открытиях, изменивших мир вокруг нас за те же самые 165 лет.

Медиа
# история
# медиа
# СМИ
Проект «165 секунд» / © «Вокруг света»

Среди вышедших видео — ролик с кинокритиком Всеволодом Коршуновым, кандидатом искусствоведения, доцентом ВГИКа, куратором курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино и ведущим подкаста «Крупным планом» на «Кинопоиске».

Всего за 165 секунд он разоблачил устойчивое представление о том, что кино изобрели именно братья Люмьер, отметив условность этой «исходной точки» рождения кино. А равно и то, что известнейший американский изобретатель во многом шел с ними наравне. И что даже если отталкиваться от «люмьерной» версии, то первым фильмом и у братьев-французов был уж точно не «Прибытие поезда».

Дмитрий Побединский, выпускник МФТИ и автор телеграм-канала «Физика от Побединского», рассказал о другом важнейшем событии человеческой истории. В 1860 году физик Максвелл показал, что электрическое поле может превращаться в магнитное и обратно — а также то, как именно электромагнитное поле распространяется в пространстве.

На первый взгляд, открытие любому современнику казалось абстрактным. Но на самом деле, отмечает Побединский, именно на нем стоит и рентген, и радио, и телепередачи, и оптоволокно с Wi-Fi, и даже МРТ, а также практически вся электротехника. Выходит, большинство технологий, на которых основан наш быт, вышли из всего четырех уравнений, выведенных еще в позапрошлом веке.

Другой спикер проекта — биолог, писатель-натуралист, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» и автор телеграм-канала «Зверский нейминг» Илья Гомыранов. Он взял на себя непростую задачу рассказать об импринтинге и его открытии Конрадом Лоренцем — одним из всего троих ученых, кто получил Нобелевку за зоологические открытия. Вроде бы мы слышали такое слово в школе. Но вот трогательная история о гусятах, с которыми Лоренц жил на правах матери и отца в одном лице, чтобы сделать свое открытие, в школьных учебниках точно отсутствовала.

В рамках проекта выйдут видео с очень интересными участниками — например, режиссером и сценаристом Юрием Быковым, географом Александром Гапоновым, сомнологом Романом Бузуновым и многими другими.

Новые выпуски проекта «165 секунд» можно будет найти в соцсетях «Вокруг света».

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# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
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