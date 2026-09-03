В США сообщили о сложностях при развертывании первых серийных аппаратов российского аналога Starlink

Американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Стивен Кларк сообщил, что по меньшей мере три из первых 32 спутников «Рассвет», вероятно, полностью вышли из строя, а у некоторых других аппаратов также могут возникнуть проблемы.

Аппарат группировки «Рассвет» / © «Бюро 1440»

Программа «Рассвет», которую нередко называют российским ответом Starlink, начала выводить первые эксплуатационные спутники в начале этого года. Два запуска — в марте и июле — отправили на низкую околоземную орбиту 32 спутника «Рассвет». Это около 10 процентов от примерно 300 аппаратов, которые Россия рассчитывает вывести на орбиту к концу следующего года, чтобы обеспечить связью военных и гражданских пользователей. Компания «Бюро 1440», отвечающая за программу «Рассвет», намерена развернуть к 2035 году группировку из 924 спутников.

Однако ни один из 32 запущенных на данный момент аппаратов так и не достиг рабочей орбиты высотой 800 километров. Ракеты-носители первых двух партий «Рассветов» вывели спутники значительно ниже, чем предполагалось изначально. Ожидалось, что в последующие месяцы аппараты самостоятельно поднимут свои орбиты с помощью плазменных двигателей.

Пока максимальная высота, которой удалось достичь спутникам «Рассвет», составляет немногим более 500 километров. Согласно оценке, опубликованной Институтом изучения войны, 12 из 16 спутников, запущенных в первой партии в марте, стабилизировались на орбитах именно на этой высоте. График, представленный Джонатаном Макдауэллом, независимым специалистом, отслеживающим мировые запуски и движение спутников, указывает на то, что еще один аппарат «Рассвет» вскоре может подняться выше отметки в 500 километров.

Один из спутников, запущенных в марте, вообще не совершал сколько-нибудь заметных маневров и в июне вошел в атмосферу. Два других за последние два месяца также не увеличили высоту своей орбиты — это может свидетельствовать о том, что и у них возникли проблемы.

Признаки неполадок наблюдаются и у некоторых спутников второй партии «Рассвет». По данным журналиста и редактора RussianSpaceWeb Анатолия Зака, два аппарата после июльского запуска вообще не совершали орбитальных маневров и, по всей видимости, направляются ко входу в атмосферу. К началу августа 11 из 16 запущенных в июле спутников «заметно набирали высоту», сообщал Зак. Еще три, судя по всему, прекратили маневрирование после первых попыток поднять орбиты.

Достоверно можно сказать лишь одно: по меньшей мере три из первых 32 спутников «Рассвет», вероятно, полностью вышли из строя.

Определенные технические неполадки, впрочем, были ожидаемы. Около пяти процентов спутников первой партии Starlink практически сразу после запуска перестали работать. Со временем доля отказов среди этой группы из 60 прототипов Starlink достигла примерно 13 процентов, согласно данным Макдауэлла. По мере накопления опыта SpaceX ситуация улучшилась: среди следующих 420 спутников Starlink доля отказов составила около трех процентов. У нынешнего поколения спутников Starlink V2 этот показатель, по подсчетам Макдауэлла, составляет примерно 0,01 процента.

Однако многое по-прежнему остается неизвестным. Возможно, по каким-то не разглашаемым причинам российские специалисты отказались от первоначального плана размещать спутники «Рассвет» на высоте 800 километров. В конце концов, аппараты Starlink работают на высотах, ближе к 500 километров. Более низкая орбита позволяет спутникам находиться ближе к пользователям на Земле, что дает определенные преимущества с точки зрения качества и задержки связи. Но есть и обратная сторона: для обеспечения непрерывного глобального покрытия низкоорбитальной группировке требуется больше спутников.

Кроме того, такие системы, как Starlink, «Рассвет», а также китайские Guowang и Qianfan, размещают спутники в многочисленных орбитальных плоскостях — своего рода отдельных траекториях движения. Не исключено, что российские наземные службы намеренно удерживают часть аппаратов «Рассвет» на более низких орбитах, позволяя их орбитальным плоскостям постепенно смещаться в течение нескольких месяцев, прежде чем они окончательно займут расчетные траектории.