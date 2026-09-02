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Рейтинг крупнейших производителей топлива в мире по массе

Ископаемое топливо по-прежнему остается основой мировой энергетики, обеспечивая работу электросетей, тяжелой промышленности и транспорта, а также производство нефтехимической продукции.

Рейтинг крупнейших производителей топлива в мире по массе / © Visual Capitalist

На этой визуализации представлены 25 крупнейших производителей топлива в мире по итогам 2024 года — с учетом физической массы добытых угля, нефти и природного газа.

Важно отметить, что речь идет именно о сравнении по массе, а не по энергетической ценности. Разные виды топлива содержат различное количество энергии на одну тонну, поэтому данный рейтинг нельзя рассматривать как показатель общего объема производства энергии в той или иной стране.

Данные для визуализации предоставило Министерство финансов Австрии. Объем добычи природного газа был пересчитан из кубических метров в тонны.

В 2024 году Китай произвел 4,8 миллиарда тонн топлива, с большим отрывом заняв первое место в рейтинге. По массе добычи его показатель более чем вдвое превышает результат США, расположившихся на второй позиции.

Лидерство Китая практически полностью обеспечивается углем. В 2024 году страна добыла 4,4 миллиарда тонн угля — это составляет почти весь объем ее производства топлива в пересчете на массу и более половины мировой добычи угля.

Китай не только является крупнейшим производителем угля, но и остается его крупнейшим потребителем. Практически весь добываемый уголь используется внутри страны — для производства электроэнергии, а также обеспечения работы промышленности и обрабатывающего сектора.

США занимают второе место в общем рейтинге: в 2024 году страна произвела 2,3 миллиарда тонн топлива по массе. В отличие от Китая, американская структура добычи значительно более сбалансирована между нефтью, природным газом и углем.

Добыча нефти в США достигла 948,8 миллиона тонн, природного газа — 854,6 миллиона тонн, а угля — 473,8 миллиона тонн.

В мировом масштабе США являются крупнейшим производителем как нефти, так и природного газа. В 2024 году на страну приходилось около 25% мировой добычи природного газа и 20,5% мировой добычи нефти.

Пять крупнейших производителей — Китай, США, Россия, Индия и Индонезия — в совокупности добыли в 2024 году 10,6 миллиарда тонн топлива. Это около 63% мирового объема в пересчете на массу.

Россия занимает третье место с показателем 1,5 миллиарда тонн, чему способствуют значительные объемы добычи нефти, природного газа и угля.

Индия находится на четвёртой позиции — 1,1 миллиарда тонн. Подавляющую часть ее добычи также составляет уголь.

Замыкает первую пятерку Индонезия с показателем 921,4 миллиона тонн, причем здесь, как и в Индии, основную роль играет уголь.

Если рассматривать весь рейтинг, 25 крупнейших стран обеспечивают около 91% мировой добычи минерального топлива по массе. Это наглядно показывает, насколько сильно добыча ископаемого топлива сосредоточена в руках относительно небольшой группы государств.