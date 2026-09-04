  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 13:24
Игорь Байдов
5

Свиная почка впервые помогла мужчине прожить девять месяцев без диализа

❋ 4.6

Американские исследователи описали случай использования почки генетически модифицированной свиньи в качестве временного органа: она позволила пациенту обходиться без диализа на протяжении 271 дня, что считается рекордом в ксенотрансплантации. Эксперимент показал возможности современной трансплантологии, а также новый способ, позволяющий пережить долгие месяцы ожидания.

Медицина
# ксенотрансплантация
# операция
# пересадка органов
# почки свиньи
# трансплантация
Почка свиньи
Почка свиньи, которую пересадили Тиму Эндрюсу 25 января 2025 года / © Kate Flock/MGH Photography/Massachusetts General Hospital

При тяжелой почечной недостаточности в организме накапливаются продукты обмена, избыточная жидкость и соли, поскольку почки теряют способность полноценно фильтровать кровь. Без адекватного лечения это состояние может стать смертельно опасным. 

Один из способов облегчить страдания — диализ. Речь идет о медицинской процедуре, которая частично заменяет работу почек, но требует регулярности и может сопровождаться осложнениями. Однако лучший вариант для пациентов, которым не противопоказана операция, — пересадка человеческой почки. 

Здесь возникает проблема — нехватка донорских органов. Человека ставят в очередь, и он ждет донорский орган достаточно долго, зачастую несколько лет. 

Ученые давно ищут способ, который помог бы справиться с этой проблемой. Один из вариантов — ксенотрансплантация, то есть пересадка органов, тканей или клеток от животных к человеку. Особый интерес вызывают свиньи, потому что по размеру и физиологии их органы достаточно близки к человеческим. То есть этих животных часто рассматривают как перспективный источник для трансплантации. 

Первые попытки таких операций уже показали как возможности метода, так и риски, с которыми сталкиваются пациенты. В январе 2022 года в Медицинском центре Мэрилендского университета в Балтиморе человеку впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Американец Дэвид Беннет прожил почти два месяца. 

В пересаженном сердце обнаружили свиной цитомегаловирус, он присутствовал у донора и, вероятно, передался реципиенту. Последующие анализы показали, что инфекция могла способствовать ухудшению его состояния и смерти. 

В 2024-м ученые впервые пересадили почку генетически модифицированной свиньи человеку: 62-летний Ричард Слейман прожил после операции примерно два месяца, а затем умер от проблем, связанных с сердцем. Трансплантологи не обнаружили признаков того, что смерть была вызвана отторжением нового органа. 

Теперь команда американских нефрологов и трансплантологов под руководством Леонардо Риелла (Leonardo Riella) из Гарвардской медицинской школы добилась более существенных результатов в ксенотрансплантации. 

В 2025-м Риелла и его коллеги провели операцию по пересадке свиной почки 66-летнему Тиму Эндрюсу, у которого была диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности. К этому времени он уже более двух лет находился на диализе, что серьезно ухудшило качество жизни. Мужчина хотел отказаться от процедуры хотя бы на время ожидания подходящей человеческой почки. 

Исследователи взяли орган от генетически модифицированной карликовой свиньи породы Yucatan, в геном которой заранее внесли 69 изменений. Они удалили три свиных ксеноантигена — молекулы, которые могли спровоцировать иммунную систему на выработку антител, инактивировали 59 копий эндогенных ретровирусов свиньи, чтобы снизить риск передачи вирусных последовательностей человеку, а также добавили семь человеческих генов. Последние должны были повысить совместимость свиной почки с организмом человека, в том числе помочь контролировать иммунную реакцию, воспаление и свертывание крови. 

После операции почка заработала практически сразу и начала выполнять основные функции, свойственные трансплантату. Эндрюс перестал проходить диализ и вернулся к привычной жизни. Чтобы снизить риск отторжения, врачи назначили ему препараты, подавляющие работу иммунной системы.

Примерно через шесть месяцев пациент попал в больницу с инфекцией, вызванной метициллинрезистентным золотистым стафилококком — бактерией, устойчивой ко многим распространенным антибиотикам. Чтобы помочь организму справиться с инфекцией, врачи снизили интенсивность иммуносупрессивной терапии.

Из-за ослабления лечения в пересаженной почке появились воспаление и повреждение мелких кровеносных сосудов. Со временем эти изменения прогрессировали до тромботической микроангиопатии и привели к утрате функции трансплантата. 

Через 271 день после трансплантации врачи удалили орган, пациент вновь начал проходить диализ. В январе 2026 года ему, наконец, пересадили подходящую человеческую почку. Важно, что после ксенотрансплантации у Эндрюса не обнаружили признаков сенсибилизации — появления антител, которые могут осложнить последующую пересадку человеческого органа. 

К моменту публикации научной статьи случай Эндрюса был самым продолжительным случаем работы почки генетически модифицированной свиньи у живого человека без диализа: трансплантат функционировал на протяжении девяти месяцев.

Это первый пример, когда свиную почку использовали именно как временный орган перед пересадкой человеческой. Такой подход может оказаться особенно полезным для пациентов, которым приходится долго ждать донора. 

Команда Риеллы провела пять таких операций. Еще два клинических случая ученые планируют описать чуть позже. Один из пациентов превзошел результат Эндрюса и прожил со свиной почкой дольше девяти месяцев. 

Выводы исследователей представлены в журнале The Lancet.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
636 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# ксенотрансплантация
# операция
# пересадка органов
# почки свиньи
# трансплантация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Электронная астрономия — революция астрономии в городских условиях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Было или не было: жизнь господина Булгакова
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Сен
1500
Похороны мух
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны князей московских. Как Кремль создал Россию
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
06 Сен
4000
Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Тайны книжной реставрации
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 14:56
Марк Чернов

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Исследователи выяснили, что гипотеза о «рептильном мозге», поверх которого во время эволюции якобы наслоились более разумные отделы, оказалась ошибочной. Эволюция не наращивала новые слои нейронов один за другим, а постоянно перераспределяла мозговые ресурсы между двумя разными типами межнейронных связей.

Биология
# кора мозга
# лимбическая система
# нейробиология
# нейронаука
# эволюция мозга
4 сентября, 09:36
Андрей Серегин

Биологи выяснили, что делает пение птиц приятным для человека

Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.

Биология
# аудиозапись
# Германия
# Пение
# птицы
# эксперемент
3 сентября, 14:26
Татьяна Зайцева

Принадлежность «перстня Пилата» поставили под сомнение

Найденное в Израиле двухтысячелетнее кольцо с греческой надписью «ΠΙΛΑΤΟ» не могло принадлежать лично римскому наместнику Иудеи Понтию Пилату. К такому выводу пришла автор нового исследования, предложившая свою интерпретацию надписи и кандидатуру вероятного владельца кольца.

Археология
# Ирод Великий
# Иудея
# кольцо
# римляне
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Свиная почка впервые помогла мужчине прожить девять месяцев без диализа

    4 сентября, 13:24

  2. Древние предки млекопитающих начали жить парами на 30 миллионов лет раньше

    4 сентября, 11:36

  3. Луна могла сформироваться почти целой всего за пять часов

    4 сентября, 10:25

  4. Квазиклассические модели плазмы начинают давать физически невозможные результаты при сильном взаимодействии частиц

    4 сентября, 10:10
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Александр Стоцкий
10 минут назад
Надо дядю Сэма сильнее растягивать на шпагат, может какой очаг сепаратизма в Мексике, вступление в БРИКС например)))

Первые за долгое время фото атомного авианосца Abraham Lincoln показали его состояние после кампании против Ирана

Александр Стоцкий
19 минут назад
Ждём обзор на Карвау у Мэтта, дальность хода будет скорее всего не больше 530 км, но и это в принципе не плохо

Range Rover представил свой первый электромобиль

Александр Стоцкий
23 минуты назад
А зачем вообще скафандр? Вытолкнули Джони на ружу, быстро сфоткали и оставили его там. Миссия то выполнена. Джони - герой. Все довольны!

NASA пожертвовало технологиями ради сроков: для Луны выбран упрощенный скафандр

Александр Стоцкий
27 минут назад
А где городской голубь?

Великолепие птиц: победители фотоконкурса Audubon Photography Awards 2026

Александр Стоцкий
31 минута назад
Лучше их вообще не есть, чтобы не встретить деда диабеда. Я не ем сладкое, поэтому пох как они называются. Ешьте лучше фрукты, а не эту шляпу

Лингвисты выяснили, как маркетплейсы изменили названия шоколадных конфет

Alexander Orsi
33 минуты назад
Копить в стране, где "деревянная валюта" за это время может обесценится в десятки раз, а режим - "заморозить" (на самом деле отобрать) все накопления

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Стоцкий
37 минут назад
Игорь, это сейчас, а через 50-100 лет? ("относительно скоро"). Кладбища не малые площади занимают, но они хотя бы "заменяются", а эти конструкции какой

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Алексей Филиппов
38 минут назад
Клементина, 2005г. в планах нет увеличения возраста выхода на пенсию, 2003 г. «отрицательно» относится к «возможности увеличения срока президентских

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Alexander Orsi
41 минута назад
Руслан, накопительная зависит от того - сколько решил работник на неё отчислять и прибавляется к гарантированной государством.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Стоцкий
47 минут назад
Может не нннада?

В Антарктиде нашли бактерии, которых больше нигде на земле нет

Alexander Orsi
52 минуты назад
Расскажите свои сказки советским пенсионерам, получавшим пенсию в 30 рублей.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Alexander Orsi
57 минут назад
Sergey, конкретно по Штатам - там преимущественно накопительная система (как и во многих других странах), а в графике учитываются только

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Стоцкий
1 час назад
Сочувствую Илоне, наступают на самое больное - кошелек(

SpaceX потребовала заблокировать спутник Viasat из-за возможных помех Starlink

Алексей Филиппов
1 час назад
Максим, видимо народ.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Стоцкий
1 час назад
Ильдар, а вы нет?

Спутники показали, как в Египте появилась самая глубокая искусственная гавань в мире

Александр Стоцкий
1 час назад
Пятачки одобряют)

В России резко выросло число производителей беспилотников

Илья Курашенко
1 час назад
Насколько я понимаю все выплаты на детей идут из пенсионного фонда поэтому не ждите чуда нет там денег и не будет, ну или пенсионеры должны рожать

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Александр Французов
2 часа назад
хрень какая то, не понятно до сих пор разницы от безнала.

Как на самом деле работает цифровой рубль и где физически находятся деньги

Александр Французов
2 часа назад
а сколько от нас по времени лететь?

Первую частную миссию к Венере отложили из-за проблемы с ракетой

Oleksii Ostoletskyi
3 часа назад
Есть ещё стадии типа ахиней о полноахиней. Только у кого?

Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science

Самые обсуждаемые