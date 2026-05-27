Инфографика: какие бывают панголины

Инфографика: какие бывают панголины / © Wildlife Nomads

В отряде панголинов сохранилось одно семейство — ящеровые (Manidae). Обычно исследователи выделяют три рода и восемь видов. Обитают панголины в Африке и Юго-Восточной Азии. В Африке можно встретить белобрюхого ящера (Phataginus tricuspis), четырехпалого ящера (Phataginus tetradactyla), гигантского ящера (Manis gigantea) и степного ящера (Smutsia temminckii).

В Азии проживают индийский ящер (Manis crassicaudata), китайский ящер (Manis pentadactyla), яванский ящер (Manis javanica) и филиппинский ящер (Manis culionensis). В 2023 году ученые описали предполагаемый новый вид азиатского панголина — Manis mysteria. Он на инфографику не попал.

Панголины отличаются от других млекопитающих не только внешним видом. У них нет зубов, зато есть липкий язык, который в вытянутом состоянии оказывается длиннее их тела и головы вместе взятых. Основной рацион панголинов — муравьи и термиты. Как и птицы, они глотают мелкие камни, которые помогают измельчать пищу в желудке.

От хищников они защищаются, сворачиваясь в плотный шар. Их защищает броня из кератиновой чешуи, покрывающая все тело, кроме морды и живота. Некоторые виды также выделяют из анальных желез дурно пахнущую жидкость, способную отпугнуть хищников.

Главная опасность для панголинов — человек. В некоторых африканских странах панголинов едят. В Азии их также используют в пищу. Кроме того, чешуя панголинов, по мнению азиатских знахарей, якобы обладает целебными свойствами. В итоге все восемь видов панголинов находятся под угрозой исчезновения.