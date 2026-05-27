Рейтинг стран с самой высокой скоростью подъема лифтов

Китай стал мировым лидером по скорости лифтов, еще раз подтвердив доминирование Азии в сфере высотного строительства и технологий городской инфраструктуры будущего.

Страны — лидеры по скорости лифтов: инфографика / © World Visualized

Согласно данным World Atlas, именно в Китае работают самые быстрые лифты на планете — их скорость достигает в среднем около 20,5 метра в секунду.

На втором месте расположилась Япония с показателем примерно 18 метров в секунду, а третью строчку заняла Южная Корея — около 16,8 метра в секунду. Эти результаты подчеркивают лидерство Восточной Азии в инженерии небоскребов и развитии вертикального транспорта.

В число стран с самыми быстрыми лифтами также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур — государства, где бурное развитие мегаполисов и строительство сверхвысоких башен требуют все более совершенных транспортных решений внутри зданий.

Инженеры отмечают, что сверхскоростные лифты становятся жизненно необходимыми по мере того, как города строят все более высокие и плотные комплексы, особенно в Азии и на Ближнем Востоке.

Стремительная урбанизация Китая и настоящий бум строительства рекордных небоскребов заставили компании разрабатывать новые поколения лифтовых систем, способных поднимать пассажиров на сотни метров буквально за считанные секунды.

Одни из самых быстрых лифтов в мире сегодня установлены в супервысоких башнях Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня, где сокращение времени перемещения стало важным фактором эффективности деловых центров.

Большинство стран, территорий и регионов, вошедших в верхние строчки рейтинга, находятся именно в Азии. Помимо Китая, Японии и Южной Кореи, в список попали Сингапур, Тайвань, Гонконг и Малайзия.

Япония уже много лет считается мировым лидером в области безопасности лифтов и технологий, устойчивых к землетрясениям, тогда как Южная Корея активно инвестирует в интеллектуальные системы для «умных» зданий.

Высокие позиции заняли и страны Персидского залива — ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, где масштабные проекты небоскребов в Дубае, Эр-Рияде и Дохе требуют все более совершенных вертикальных транспортных решений.

Создание ультрабыстрых лифтов требует применения сложных систем контроля давления, аэродинамических решений и высокотехнологичных тормозных механизмов, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров даже на экстремальных скоростях.

Современные лифтовые системы все чаще используют искусственный интеллект и технологии предиктивного обслуживания, позволяющие повышать эффективность работы в крупных коммерческих зданиях и заранее предотвращать возможные неисправности.