Осы не позволили своей колонии умереть, несмотря на жесткую борьбу за власть
Энтомологи разгадали механизм, спасающий общества бумажных ос от гибели после потери королевы. Пока элитные самки дерутся за освободившийся престол и перестают приносить еду, прежде ленивые и пассивные осы из «низов» резко меняют профессию и берут работу на себя. Этот компенсаторный механизм объясняет, почему перевороты и разрушение социальной иерархии не приводят к вымиранию колонии от голода.
У многих социальных животных, от пчел до сурикатов, размножаться имеет право только одна доминантная самка. В случае ее гибели группе требуется новый лидер. У некоторых видов преемственность проходит мирно, по жестким правилам (например, власть переходит к самой старшей особи). У других победителя определяет исход агрессивной борьбы. Чаще всего война за власть приводит к тому, что все члены колонии бросают ухаживать за потомством, и семья погибает. Однако у тропической бумажной осы Polistes canadensis смена королевы сопровождается жестокими драками, но колония при этом выживает.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Behaviour, изучили дикие гнезда ос в зоне Панамского канала. Ученые пометили каждую особь цветными точками и составили графы взаимодействий: кто кого атакует и кто приносит еду. Затем биологи искусственно спровоцировали кризис власти, аккуратно удалив из гнезд действующих королев. За поведением насекомых наблюдали через 24 часа и через трое суток после переворота. Для определения лидеров ученые использовали систему рейтингов Эло — математический алгоритм, применяемый для оценки силы игроков в шахматах или киберспорте.
Анализ показал, что после исчезновения королевы уровень агрессии в гнезде возрастал в 10 раз — с четырех до 44 стычек в час. Социальная сеть полностью разрушалась: вместо односторонней агрессии королевы по отношению к подчиненным начались массовые драки между рабочими осами. Алгоритм Эло подтвердил, что предсказать будущую правительницу по ее поведению до кризиса было невозможно.
Ввязавшиеся в битву за престол самки полностью прекратили вылетать за пищей для личинок. Несмотря на этот саботаж, общий уровень продовольствия в гнезде не упал. Ситуацию спас социальный резерв: около 12% ос, которые при живой королеве сидели в гнезде и не выполняли никаких полезных функций, резко активизировались. Особи, избегавшие участия в битвах, взяли на себя роль фуражиров и компенсировали нехватку рабочих рук.
Авторы отмечают, что наличие пассивных «лентяев» в колонии — это не балласт, а критически важный трудовой резерв. Исследование доказывает, что агрессивная и непредсказуемая смена власти может быть эволюционно успешной стратегией выживания, если общество обладает компенсаторным механизмом для поддержания базовых экономических процессов в период кризиса.
