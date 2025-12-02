Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата
Космическая компания Reditus Space, основанная двумя выпускниками инженерного факультета Технологического института Джорджии (США), вышла из режима скрытой разработки, представив планы по созданию многоразового спускаемого аппарата.
Reditus Space планирует завершить создание первого космического аппарата, названного ENOS, всего через полтора года после основания компании в октябре 2024 года. Цель — отправить его в миссию попутной нагрузки компании SpaceX следующим летом.
Reditus Space уже привлекла более семи миллионов долларов США для начального финансирования и насчитывает всего 13 штатных сотрудников и шесть стажеров, которые вложили все силы в максимально быструю разработку ENOS Mk 1.
В своей первой орбитальной миссии ENOS должен будет проверить многие технологии, которые помогут Reditus Space в будущем выполнять полностью многоразовые полеты (компания нацелена на это к 2027 году). В дебютном полете, который продлится два месяца на орбите, аппарат будет нести неуказанный фармацевтический исследовательский груз, после чего совершит стремительный спуск и приводнится у побережья Флориды для восстановления.
Хотя собственная разработка компании — теплозащитный экран, рассчитанный на множество полетов, — будет готова не раньше следующих миссий, Reditus Space попытается повторно использовать многие компоненты внутри аппарата (включая двигательную установку, авионику и системы энергоснабжения) между первым и вторым полетами.
С финансовой стороны многоразовость позволит Reditus Space сэкономить на дорогостоящих компонентах и масштабироваться без необходимости производства большого флота аппаратов — что в конечном итоге снизит стоимость для клиентов, стремящихся тестировать и создавать что-либо на орбите.
По данным компании, ENOS Mk 1 станет одним из крупнейших автономных многоразовых спускаемых аппаратов на орбите. В первом полете его грузоподъемность составит 40 килограммов. Последующие аппараты будут рассчитаны на более чем 20 миссий в течение срока службы.
Хотя индустрия возвращаемых аппаратов быстро развивается, и все больше компаний по всему миру планируют запустить свои разработки примерно в одно время, в Reditus Space уверены, что спроса с избытком хватит и на их многоразовую альтернативу. Особенно на фоне ожидаемого вывода из эксплуатации МКС в 2030-х годах и растущего понимания, что возвращаемые аппараты могут помочь заполнить пробел в исследованиях и производстве, который оставит после себя орбитальная лаборатория.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
