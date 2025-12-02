  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
2 декабря, 09:32
Рейтинг: +484
Посты: 1215

Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата 

Космическая компания Reditus Space, основанная двумя выпускниками инженерного факультета Технологического института Джорджии (США), вышла из режима скрытой разработки, представив планы по созданию многоразового спускаемого аппарата. 

Сообщество
# космос
# США
# технологии
Рендер аппарата ENOS / © Reditus Space
Рендер аппарата ENOS / © Reditus Space

Reditus Space планирует завершить создание первого космического аппарата, названного ENOS, всего через полтора года после основания компании в октябре 2024 года. Цель — отправить его в миссию попутной нагрузки компании SpaceX следующим летом.

Reditus Space уже привлекла более семи миллионов долларов США для начального финансирования и насчитывает всего 13 штатных сотрудников и шесть стажеров, которые вложили все силы в максимально быструю разработку ENOS Mk 1.

В своей первой орбитальной миссии ENOS должен будет проверить многие технологии, которые помогут Reditus Space в будущем выполнять полностью многоразовые полеты (компания нацелена на это к 2027 году). В дебютном полете, который продлится два месяца на орбите, аппарат будет нести неуказанный фармацевтический исследовательский груз, после чего совершит стремительный спуск и приводнится у побережья Флориды для восстановления.

Хотя собственная разработка компании — теплозащитный экран, рассчитанный на множество полетов, — будет готова не раньше следующих миссий, Reditus Space попытается повторно использовать многие компоненты внутри аппарата (включая двигательную установку, авионику и системы энергоснабжения) между первым и вторым полетами.

С финансовой стороны многоразовость позволит Reditus Space сэкономить на дорогостоящих компонентах и масштабироваться без необходимости производства большого флота аппаратов — что в конечном итоге снизит стоимость для клиентов, стремящихся тестировать и создавать что-либо на орбите.

По данным компании, ENOS Mk 1 станет одним из крупнейших автономных многоразовых спускаемых аппаратов на орбите. В первом полете его грузоподъемность составит 40 килограммов. Последующие аппараты будут рассчитаны на более чем 20 миссий в течение срока службы.

Хотя индустрия возвращаемых аппаратов быстро развивается, и все больше компаний по всему миру планируют запустить свои разработки примерно в одно время, в Reditus Space уверены, что спроса с избытком хватит и на их многоразовую альтернативу. Особенно на фоне ожидаемого вывода из эксплуатации МКС в 2030-х годах и растущего понимания, что возвращаемые аппараты могут помочь заполнить пробел в исследованиях и производстве, который оставит после себя орбитальная лаборатория.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
French Randall
French Randall
5 минут назад
-
0
+
I find it interesting how social media platforms like Twitter, Telegram, and VK are integrated here. It's crucial to have easy sharing options for engaging content like this. Speaking of engagement, have you tried https://tunnelrushgame.io
Tunnel Rush
Let's join the thrilling adventures in Tunnel Rush, go through colorful kaleidoscopes in this amazing high-speed game, and now it's time to shine!
tunnelrushgame.io
https://tunnelrushgame.io/data/image/tunnel-rush.png
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пермские ученые создали робота-пациента для обучения врачей диагностике гипертонии

    2 декабря, 08:56

  2. Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

    1 декабря, 17:18

  3. Внеземную цивилизацию поищут на примере Земли будущего

    1 декабря, 16:46

  4. Экзамен на выносливость: в России cоздали первый масштабный набор тестов для нейросетей на «понимание» длинных текстов

    1 декабря, 16:13
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

French Randall
5 минут назад
I find it interesting how social media platforms like Twitter, Telegram, and VK are integrated here. It's crucial to have easy sharing options for engaging content like this. Speaking of engagement, have you tried https://tunnelrushgame.io

Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата 

Эртинн Доржу
11 минут назад
Может лучше помогут Палестине восстановить города, экономику после израильских бомбардировок.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Waldemar Wasielewski
13 минут назад
Абсолютно не информативно т.к. может быть не леса много, а людей мало... Возможно, не учитываются миллионы вырубленных гектар, хотя по изменению

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

For Maria
20 минут назад
Андрей, причём тут современные технологии? Если они они пользовались этим, это не значит что они понимали как на винограде появляются дикие дрожжи.

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Сергей Механик
24 минуты назад
Для успешного повседневного использования ИИ необходим, как минимум, беспрепятственный круглосуточный доступ в Интернет. К сожалению, пока ещё

Какие страны вырвались вперед в гонке повседневного использования ИИ?

Максим Коломиец
24 минуты назад
Входящие в состав. Смирись.

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Николай Цыгикало
43 минуты назад
"разъединились на геосинхронной орбите" - видимо, геостационарной. Она, конечно, тоже геосинхронная, но геосинхронных орбит великое множество, а

Космические аппараты Китая расстыковались после первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите

Иван Анатольевич
45 минут назад
Артур, тогда только хирургия

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Burkut Bohdan
46 минут назад
Alex, Русский мир должен быть изолирован с его агрессий, ненавистью и нацизмом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Aliaksandr Kananovich
47 минут назад
Андрей, а зачем стране-бензоколонке космическая отрасль? Тем более во времена, когда с продажей нефти все хуже и хуже? Дорого все это и выхлопа нет.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Борис
49 минут назад
В Мекке - главной мусульманской святыне священный метеорит помещён в огромном чёрном кубе - Каабе. Пророк Мухаммед, когда придумывал свою религию -

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Николай Цыгикало
51 минута назад
Из новости следует, что в двигателе будет вентилятор, двухступенчатый компрессор и прямоточная часть. Двухступенчатый компрессор малоэффективен;

Разработан новый гибридный двигатель для коммерческих сверхзвуковых полетов

Aliaksandr Kananovich
54 минуты назад
Оккупированные территории Украины закрасили в Россию. Ясно-понятно все с этим ресурсом.

Страны с наибольшей площадью лесов на душу населения

Лариса М
1 час назад
Это внутреннее море. Оно не имеет выхода в океан.

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

JALOLADDIN ABDULLAEV
1 час назад
Из болота идёт завист,желч! 🤣🤣🤣

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Серж Блек
1 час назад
Alessandro, как не странно, да. Краши при тестировании это норма процесса разработки для спейс икс и никто не делает из этого там драмы. Они считают что

Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18

Дмитрий Савельев
1 час назад
сВОй, у тебя капслок заело в голове...

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Серж Блек
1 час назад
Понятно что это по сути конвейер и мощности спейсов позволяют клепать эти старшипы штук по несколько в мсц. Потому то очень улыбало когда из за

Программа Starship быстро оправилась после неудачи с первой ступенью Super Heavy Booster 18

xxx xxx
2 часа назад
Вот ещё невидаль.У нас зато обещают Ниву в красный цвет начать красить.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Магомедгаджи Магомедгаджие...
2 часа назад
Alex, закопайся в песок.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно