Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Reditus Space представила проект нового многоразового спускаемого аппарата

Рендер аппарата ENOS / © Reditus Space

Reditus Space планирует завершить создание первого космического аппарата, названного ENOS, всего через полтора года после основания компании в октябре 2024 года. Цель — отправить его в миссию попутной нагрузки компании SpaceX следующим летом.

Reditus Space уже привлекла более семи миллионов долларов США для начального финансирования и насчитывает всего 13 штатных сотрудников и шесть стажеров, которые вложили все силы в максимально быструю разработку ENOS Mk 1.

В своей первой орбитальной миссии ENOS должен будет проверить многие технологии, которые помогут Reditus Space в будущем выполнять полностью многоразовые полеты (компания нацелена на это к 2027 году). В дебютном полете, который продлится два месяца на орбите, аппарат будет нести неуказанный фармацевтический исследовательский груз, после чего совершит стремительный спуск и приводнится у побережья Флориды для восстановления.

Хотя собственная разработка компании — теплозащитный экран, рассчитанный на множество полетов, — будет готова не раньше следующих миссий, Reditus Space попытается повторно использовать многие компоненты внутри аппарата (включая двигательную установку, авионику и системы энергоснабжения) между первым и вторым полетами.

С финансовой стороны многоразовость позволит Reditus Space сэкономить на дорогостоящих компонентах и масштабироваться без необходимости производства большого флота аппаратов — что в конечном итоге снизит стоимость для клиентов, стремящихся тестировать и создавать что-либо на орбите.

По данным компании, ENOS Mk 1 станет одним из крупнейших автономных многоразовых спускаемых аппаратов на орбите. В первом полете его грузоподъемность составит 40 килограммов. Последующие аппараты будут рассчитаны на более чем 20 миссий в течение срока службы.

Хотя индустрия возвращаемых аппаратов быстро развивается, и все больше компаний по всему миру планируют запустить свои разработки примерно в одно время, в Reditus Space уверены, что спроса с избытком хватит и на их многоразовую альтернативу. Особенно на фоне ожидаемого вывода из эксплуатации МКС в 2030-х годах и растущего понимания, что возвращаемые аппараты могут помочь заполнить пробел в исследованиях и производстве, который оставит после себя орбитальная лаборатория.