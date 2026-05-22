Perseverance обнаружил странную «пирамиду» из марсианских камней
Марсоход Perseverance наткнулся на необычное зрелище: на поверхности Марса оказалась странная стопка камней. Как они приняли такую форму? Неужели Perseverance случайно их задел? Вопросов — масса.
Марсоход Perseverance сделал необычный снимок, представленный выше, 13 мая — в 1859-й марсианский день своей миссии на Красной планете. Фотография получена при помощи системы Mastcam-Z — пары камер, установленных высоко на мачте аппарата и напоминающих своеобразные «глаза», через которые аппарат наблюдает окружающий мир.
Подобные каменные пирамидки можно встретить и на Земле. Иногда туристы складывают их просто ради забавы, хотя некоторые из них действительно служат важными ориентирами на маршрутах.
Но марсианская «пирамидка» явно не указывает дорогу путникам. На снимке посреди пыльного красноватого ландшафта видны три камня, будто аккуратно уложенные друг на друга — почти как слоеный бутерброд.
Впрочем, наиболее вероятно, что перед нами вовсе не искусственная конструкция, а единая порода, расколовшаяся таким образом под воздействием эрозии. Камень мог приобрести столь необычную форму из-за марсианских ветров или потоков воды, существовавших на древнем Марсе.
На основе наблюдений другого марсохода NASA — Curiosity — ученые предполагают, что именно ветер остается главной геологической силой на Марсе. На протяжении сотен миллионов, а возможно, и миллиардов лет он постепенно разрушает и шлифует поверхность планеты.
Это далеко не первый странный камень, найденный на Марсе. Ранее марсоходы NASA уже обнаруживали породы, покрытые загадочными сферическими образованиями, необычно ровно расположенные камни и даже камни с полосатой структурой — каждая такая находка вызывала новый всплеск интереса.
А еще в 1976 году знаменитый снимок миссии Viking породил целую волну теорий заговора: некоторым людям показалось, что одна из марсианских скал напоминает человеческое лицо.
Конечно, фантазировать и задаваться вопросом «а что если?» всегда увлекательно, когда речь идет о чем-то необычном. Но реальные научные объяснения зачастую оказываются еще интереснее.
Люди не бывали на Марсе, так что можно быть уверенными: никакой случайный турист не складывал эти камни ради развлечения. Зато попытка понять, как именно возникла эта формация, помогает ученым все лучше разбираться в истории Марса и процессах, формировавших его поверхность миллиарды лет.
