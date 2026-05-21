Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище
Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.
Нутриционная психиатрия — относительно новая и быстроразвивающаяся область исследований, изучающая, как питание — пищевые привычки, витамины или минералы — влияет на психическое здоровье. В основе лежит представление о том, что мозгу для выработки химических соединений, регулирующих настроение, для борьбы с воспалением и оксидативным стрессом необходимы определенные нутриенты (питательные вещества).
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry, решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Для этого ученые проанализировали данные, полученные в 2017-2018 годах во время Национального исследования здоровья и питания (NHANES). В анализ включили данные, касающиеся 5068 американцев старше 18 лет.
Все эти люди прошли стандартное тестирование на симптомы депрессии, а также дважды в течение суток подробно записывали все, что они ели. Чтобы получить более точное представление о типичном рационе каждого человека, ученые на основании этих дневников рассчитали средние значения потребления питательных веществ.
В итоге оказалось, что от клинически значимых симптомов депрессии страдали 9,1% участников. Анализ данных о питании показал, что между теми, у кого была депрессия, и теми, у кого ее не было, существовали заметные различия: в рационе участников с депрессией присутствовало значительно меньше четырех конкретных нутриентов — клетчатки, фолатов (витамина B9), магния и селена. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах.
Математические модели продемонстрировали, что между этими нутриентами и риском депрессии наблюдается обратная связь. Чем больше клетчатки, фолатов, магния и селена потребляли люди, тем ниже была вероятность того, что они столкнутся с симптомами депрессии, и наоборот.
Наиболее сильную обратную связь показали фолаты — соединения, содержащееся в таких продуктах, как листовые зеленые овощи и бобовые. Так, при каждом увеличении потребления фолатов на одну стандартную единицу вероятность развития депрессии снижалась на 28%.
Исследователи также наблюдали зависимость «доза — эффект» для всех четырех питательных веществ. Зависимость «доза — эффект» возникает, когда увеличение количества вещества связано со все более выраженными последствиями. Например, у участников, потреблявших наибольшее количество фолатов, риск развития депрессии был на 45% ниже, чем у тех, кто потреблял наименьшее их количество.
Как пояснили исследователи, эти питательные вещества могут поддерживать психическое здоровье несколькими способами. Так, клетчатка расщепляется бактериями в пищеварительном тракте с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Этот процесс выступает частью оси «кишечник — мозг» — коммуникационной сети, связывающей пищеварительную систему и мозг. Жирные кислоты, произведенные кишечными бактериями, могут попадать в мозг и помогать уменьшать там воспаление.
Фолаты необходимы мозгу для выработки важных химических веществ, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на настроение. Магний воздействует на определенные пути в нервной системе и помогает блокировать рецепторы в мозге, связанные с депрессией. Селен защищает нервные клетки от повреждения и способствует образованию новых нейронов.
В то же время утверждать, что нехватка этих четырех нутриентов напрямую вызывает депрессию, нельзя. Не исключено, что человек с депрессией просто хуже питается, чем те, у кого ее нет. Чтобы убедиться, что пищевые привычки действительно активно влияют на риск депрессии, необходимо длительное наблюдение за людьми.
