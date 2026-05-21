21 мая, 15:41
Татьяна Зайцева
Депрессию связали с нехваткой четырех микроэлементов в пище

Новое исследование, проведенное на большой выборке взрослых жителей США, показало, что чем больше в рационе питания продуктов с высоким содержанием фолатов, магния, селена и клетчатки, тем ниже риск депрессии, и наоборот.

Нутриционная психиатрия — относительно новая и быстроразвивающаяся область исследований, изучающая, как питание — пищевые привычки, витамины или минералы — влияет на психическое здоровье. В основе лежит представление о том, что мозгу для выработки химических соединений, регулирующих настроение, для борьбы с воспалением и оксидативным стрессом необходимы определенные нутриенты (питательные вещества).

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry, решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Для этого ученые проанализировали данные, полученные  в 2017-2018 годах во время Национального исследования здоровья и питания (NHANES). В анализ включили данные, касающиеся 5068 американцев старше 18 лет.

Все эти люди прошли стандартное тестирование на симптомы депрессии, а также дважды в течение суток подробно записывали все, что они ели. Чтобы получить более точное представление о типичном рационе каждого человека, ученые на основании этих дневников рассчитали средние значения потребления питательных веществ.

В итоге оказалось, что от клинически значимых симптомов депрессии страдали 9,1% участников. Анализ данных о питании показал, что между теми, у кого была депрессия, и теми, у кого ее не было, существовали заметные различия: в рационе участников с депрессией присутствовало значительно меньше четырех конкретных нутриентов — клетчатки, фолатов (витамина B9), магния и селена. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах.

Математические модели продемонстрировали, что между этими нутриентами и риском депрессии наблюдается обратная связь. Чем больше клетчатки, фолатов, магния и селена потребляли люди, тем ниже была вероятность того, что они столкнутся с симптомами депрессии, и наоборот.

Наиболее сильную обратную связь показали фолаты — соединения, содержащееся в таких продуктах, как листовые зеленые овощи и бобовые. Так, при каждом увеличении потребления фолатов на одну стандартную единицу вероятность развития депрессии снижалась на 28%.

Исследователи также наблюдали зависимость «доза — эффект» для всех четырех питательных веществ. Зависимость «доза — эффект» возникает, когда увеличение количества вещества связано со все более выраженными последствиями. Например, у участников, потреблявших наибольшее количество фолатов, риск развития депрессии был на 45% ниже, чем у тех, кто потреблял наименьшее их количество.

Как пояснили исследователи, эти питательные вещества могут поддерживать психическое здоровье несколькими способами. Так, клетчатка расщепляется бактериями в пищеварительном тракте с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Этот процесс выступает частью оси «кишечник — мозг» — коммуникационной сети, связывающей пищеварительную систему и мозг. Жирные кислоты, произведенные кишечными бактериями, могут попадать в мозг и помогать уменьшать там воспаление.

Фолаты необходимы мозгу для выработки важных химических веществ, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на настроение. Магний воздействует на определенные пути в нервной системе и помогает блокировать рецепторы в мозге, связанные с депрессией. Селен защищает нервные клетки от повреждения и способствует образованию новых нейронов.

В то же время утверждать, что нехватка этих четырех нутриентов напрямую вызывает депрессию, нельзя. Не исключено, что человек с депрессией просто хуже питается, чем те, у кого ее нет. Чтобы убедиться, что пищевые привычки действительно активно влияют на риск депрессии, необходимо длительное наблюдение за людьми.

20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космонавтика
21 мая, 10:54
Андрей Серегин

Норму физической активности для защиты от инфаркта и инсульта повысили в четыре раза 

Влияние спорта на здоровье сердца зависит не только от того, сколько времени человек проводит в движении, но и от врожденной предрасположенности к выносливости. Анализ с участием 17 тысяч человек показал, что действующие нормы физической активности занижены для достижения оптимального эффекта, а хорошая форма защищает от инфарктов даже при небольшом объеме тренировок.

Медицина
# выносливость
# инфаркт
# риск
# физическая активность
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
