Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии
На поверхности Красной планеты марсоход Curiosity отклонился от намеченного маршрута и сделал снимки необычной «придорожной достопримечательности» — скального участка, поразительно похожего на чешую исполинского существа. Происхождение этой структуры пока ставит ученых в тупик.
Инженер Лаборатории реактивного движения NASA Кевин М. Гилл опубликовал изображение, на котором запечатлена эта характерная полигональная поверхность, снятая с точки зрения аппарата, исследующего Красную планету с 2012 года. В тот момент аппарат направлялся к небольшому кратеру, когда неожиданно наткнулся на этот интригующий геологический объект.
«Мы уже наблюдали подобные полигональные структуры в породе, но они никогда не выглядели столь впечатляюще и не простирались на многие метры, как это видно на снимках, полученных с помощью Mastcam», — говорится в заявлении космического агентства. «На этой неделе мы продолжили собирать большое количество изображений и химических данных, которые помогут нам различить различные гипотезы о происхождении этих текстур».
Одна из наиболее любопытных версий предполагает, что эти «чешуйки» — следы древних илистых отложений, растрескавшихся в результате многократных циклов увлажнения и высыхания. Такие процессы могли происходить под влиянием проточной воды около 3,8–3,6 миллиарда лет назад — в эпоху, когда Марс был значительно теплее и более влажным.
Curiosity обнаружил это образование по пути к кратеру диаметром около 10 метров, который ученые назвали Антофагаста — в честь города и региона в Чили. Исследователи полагают, что в этом кратере могут сохраняться следы органических соединений — ключевых признаков возможного существования древней жизни.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
