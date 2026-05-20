В США построят самую высокую триумфальную арку в мире

Проект триумфальной арки, который представил президент США Дональд Трамп в конце прошлого года, продолжает уверенно продвигаться.

Проект американской триумфальной арки / © Harrison Design

Недавно Комиссия по изящным искусствам США — федеральный орган, рассматривающий инициативы, затрагивающие исторический центр Вашингтона — одобрила проект в максимальной версии с высотой 76,2 метра.

На месте предполагаемой триумфальной арки уже начались предварительные геодезические исследования и испытания. Недавно рабочих заметили за обследованием участка земли между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем — именно эта территория рассматривается как место для возведения грандиозного сооружения.

Текущий вариант арки включает позолоченную 18-метровую фигуру крылатой женщины в короне с факелом на вершине арки. На рендерах ее окружают два орла, а у основания по углам размещены четыре лежащих льва на пьедесталах.

Львы, орлы и надписи выполнены в золотом цвете. В 12-страничном проектном плане указано, что на лицевой стороне арки будет размещена фраза «Единая нация под Богом», а на обратной — «Со свободой и справедливостью для всех» (строки из клятвы верности американскому флагу).

Для сравнения: знаменитая Триумфальная арка в Париже достигает 50 метров, а нынешний рекорд среди подобных сооружений принадлежит Памятнику Революции в Мехико (Мексика) высотой 67 метров. В американской системе мер высота будущей триумфальной арки в Вашингтоне составит символические 250 футов — в честь 250-летия провозглашения независимости США, которое отмечается в этом году.