Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Vast представила новую высокомощную спутниковую платформу
Американская компания Vast, создающая серию частных космических станций Haven, объявила, что теперь займется также разработкой и продажей спутников.
Новая линейка, получившая название Vast Satellite, будет включать «высокомощные спутниковые платформы, предназначенные для операторов в сфере связи, дистанционного зондирования Земли, национальной безопасности и орбитальных дата-центров», говорится в заявлении компании.
В основе новых аппаратов лежат технологии, которые Vast уже успела испытать в космосе в рамках миссии Haven Demo. Демонстрационный аппарат был выведен на низкую околоземную орбиту в ноябре прошлого года ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Его задачей была проверка ключевых систем будущих орбитальных станций Haven — двигательной установки, энергоснабжения и бортовой электроники. По данным Vast, испытания прошли успешно, а в феврале аппарат выполнил управляемый сход с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.
Как выяснилось, Haven Demo стал своего рода прототипом и для спутникового направления компании. Vast самостоятельно разрабатывает основные системы своих космических аппаратов и намерена использовать их и в новых спутниковых платформах.
Первой моделью в линейке Vast Satellite станет платформа класса 15 киловатт, рассчитанная на широкий спектр энергоемких миссий и допускающая различные конфигурации. Масса аппарата без топлива составит около 700 килограммов, а полезная нагрузка сможет превышать 350 килограммов.
Платформа рассчитана на пятилетнюю работу на низкой околоземной орбите, хотя в будущем компания намерена адаптировать ее и для других орбитальных режимов. Первый запуск сразу десяти таких спутников Vast планирует провести в конце 2027 года.
Параллельно компания продолжает работу над проектом Haven. Его конечная цель — ввод в эксплуатацию многомодульной станции Haven-2 к моменту завершения работы Международной космической станции в начале 2030-х годов.
В 2027 году Vast собирается отправить на орбиту демонстрационную станцию Haven-1. Если миссия окажется успешной, первый модуль Haven-2 стартует уже в 2028 году, а затем новые модули будут запускаться каждые шесть месяцев в течение последующих четырех лет.
